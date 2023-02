Ważna zmiana dla klientów Orange. To koniec z irytującą opłatą

Są dwie opcje: operator sieci Orange poszedł po rozum do głowy albo uległ presji UOKiK. Tak czy inaczej, dla wszystkich klientów Orange to dobra wiadomość. Wkrótce przestanie obowiązywać opłata, która wiele osób doprowadzała do szału. O co chodzi?

Orange vs UOKiK

We wrześniu zeszłego roku informowaliśmy Was, że UOKiK jest zaniepokojony powtarzającymi się skargami dotyczącymi operatora Orange i sposobu, w jaki są rozliczane połączenia z Biurem Obsługi Klienta tej sieci. Nawet w przypadku, gdy klienci korzystają z nielimitowanych połączeń do numerów komórkowych i stacjonarnych w ramach swojego abonamentu, są oni obciążani opłatą za połączenie z infolinią.

Gdyby tego było mało, nie tylko czas spędzony na rozmowie z konsultantem, ale także czas oczekiwania na połączenie z osobą odpowiedzialną za obsługę zgłoszenia jest wliczany w tę opłatę. Wówczas Urząd informował, że sprawa może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10% obrotu Orange Polska. Wygląda na to, że operator ugiął się pod presją urzędu i Orange ma dla swoich klientów dobre informacje.

Niedługo z konsultantem porozmawiasz za darmo

Operator przygotował zmiany w cenniku. Tym razem są to jednak dobre informacje dla klientów, a nie te dotyczące podwyżek cen usług. Warto przypomnieć, że Prezes Orange Polska w najnowszym wywiadzie przyznał, że jeszcze nie podjęto decyzji o podwyżkach cen z tytułu klauzuli waloryzacyjnej/inflacyjnej. W najbliższym czasie wzrośnie jednak cena popularnej sługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”.

Od 13 marca 2023 roku, operator sieci Orange zrezygnuje z pobierania opłat za połączenia z infolinią *100 i 510 100 100, wykonane przez klientów, posiadających numery w tej sieci. Obecnie opłata ta wynosi 29 groszy za minutę. Zmiana dotyczy połączeń na infolinię, które wykonują konsumenci korzystający z planu taryfowego przeznaczonego dla osób prywatnych oraz posiadający numery infolinii wskazane jako odpowiednie do kontaktu w sprawach związanych z usługami: stacjonarnymi, internetowymi oraz komórkowymi, w tym w pakietach.

Połączenia z innymi numerami, służącymi do obsługi klientów z taryfami przeznaczonymi dla konsumentów, będą również dostępne bez dodatkowych opłat na wyżej wspomnianych warunkach. Są to numery: *500, *200, *400 oraz 501 400 400.

Ponadto operator informuje, że jeśli ktoś z obecnych klientów nie zgadza się na tę zmianę, to – do 12 marca 2023 roku – może rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Swoją drogą to bardzo ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto skorzysta z takiej opcji z powodu tej zmiany. 😉