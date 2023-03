Kolejna fala podwyżek w Orange. Sprawdź, za co zapłacisz więcej i dlaczego

W ostatnich tygodniach Orange wprowadza mnóstwo zmian w swoich cennikach. Z jednych klienci mogą się cieszyć, podczas gdy z niektórych już niekoniecznie, ponieważ wdrażane modyfikacje oznaczają dla nich konieczność płacenia wyższych opłat za wykupione usługi. Co tym razem podrożało i o ile?

Orange znów podnosi ceny. Czego tym razem dotyczą podwyżki?

Operator od 13 marca 2023 roku podniesie opłatę za dzierżawę urządzeń – mowa tu zarówno o modemach (dotyczy wszystkich modeli), jak i wybranych dekoderach. W każdym przypadku opłata miesięczna wzrośnie o 1 złoty brutto i będzie wynosiła:

4,99 złotych miesięcznie za wszystkie modele modemów oraz dekoder 4K Stream (DV8555) i 4K (IWU 200),

5,99 złotych miesięcznie za dekoder 4K Premium (ICU 100).

Wydawać by się mogło, że złotówka miesięcznie to niewielka podwyżka i w skali całej umowy oznacza to konieczność dopłacenia „tylko” 24 złotych, ale mimo wszystko jest to podwyżka. Symboliczna dla klienta, ale na wagę złota dla samego operatora, ponieważ oznacza potężny zastrzyk dodatkowych pieniędzy.

Na koniec 2022 roku Orange miało bowiem ponad 1,6 mln klientów pakietów Love i ponad milion światłowodu. Potencjalnie oznacza to, że przychody operatora mogą zwiększyć się o grubo ponad milion złotych, ale niekoniecznie tak się stanie, ponieważ wyższą opłatę zapłacą wyłącznie ci, którzy wymienią sprzęt i nowi klienci.

Dodatkowa opłata do internetu światłowodowego

13 marca 2023 roku w cenniku i regulaminie światłowodu pojawi się też nowa pozycja, z którą wiąże się nowa opłata. Operator zamierza bowiem pobierać 4,99 złotych miesięcznie za internet dostarczany na sieci innego dostawcy – światłowód do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s, do 1 Gbit/s i Pro 2.0. Będą musieli ją płacić nowi klienci i ci, którzy przedłużą umowę.

Rzecznik Orange, w komentarzu do planowanych podwyżek, przesłanym redakcji portalu TELEPOLIS, wyjaśnił, że są one konieczne, ponieważ operator ponosi coraz większe koszty świadczenia usług, na co ma wpływ szereg niezależnych od Orange czynników, w tym inflacja i ogromny wzrost kosztów energii.