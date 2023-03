Dzięki tej nowej usłudze w Orange będziesz spał(a) spokojnie

Operator sieci Orange ogłosił wprowadzenie nowej, dość niecodziennej usługi. Może się ona przyczynić do tego, że wielu klientów będzie miało spokojniejszy sen, bowiem będą mogli oni wykupić swego rodzaju „abonament” na pomoc fachowców, dzięki któremu mają uzyskać szybką pomoc hydraulika, ślusarza, elektryka i wielu innych specjalistów, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Ile miesięcznie trzeba za to zapłacić?

Fachowiec od Orange

Operator poinformował, że wprowadza nową usługę o nazwie Serwisant 24. Już po samej nazwie nietrudno domyślić się, czego dotyczy rzeczona nowość. Po wykupieniu nowej usługi klient zyskuje dostęp do usług fachowców z 8 różnych specjalizacji. Są to:

elektryk – w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej,

hydraulik – pomoże w razie problemów z instalacją wodną, kanalizacyjną lub CO,

ślusarz – w razie awarii drzwi zewnętrznych,

szklarz – na wypadek uszkodzenia szyby w oknach lub drzwiach wewnętrznych,

technik urządzeń grzewczych i gazowych – gdy wystąpi problem np. z piecykiem gazowym,

technik urządzeń klimatyzacji – szczególnie może przydać się, gdy awaria klimatyzacji zaskoczy w upalne dni,

serwisant RTV/AGD – pomoże, gdy posłuszeństwa odmówi m.in. pralka czy telewizor,

informatyk – w razie awarii sprzętu PC lub oprogramowania.

Z tej niecodziennej oferty mogą skorzystać nowi klienci, a także osoby przedłużające umowę Orange Love lub na abonament. Ile wart miesięcznie jest spokojny sen? Umowa dotycząca świadczenia usług w ramach Serwisant 24 zawierana jest na 2 lata, a jej miesięczny koszt wynosi 15 złotych. Ponadto Orange informuje, że do dyspozycji klientów korzystających z nowej usługi dostępna jest całodobowa infolinia, dzięki której dotrą oni do sprawdzonych fachowców na terenie całego kraju. Operator deklaruje, że w ciągu godziny zostanie umówiony termin wizyty fachowca.

Jest jeden haczyk

Niestety, taka usługa nie daje nielimitowanego dostępu do fachowców. Klienci, którzy zdecydują się ją wykupić, mogą skorzystać z pomocy serwisanta 3 razy w trakcie 12 miesięcy, czyli 6 razy w trakcie całej umowy. Orange pokryje koszty dojazdu specjalisty do klienta, diagnozy, części zamiennych i materiałów użytych do naprawy, pod warunkiem, że ich koszt nie przekroczy jednorazowo 1500 złotych.

Warto jednak dodać, że jeśli zamówiony przez Orange fachowiec nie przyjedzie w ustalonym czasie, klient może zorganizować naprawę na własną rękę. Wówczas firma zwróci mu pieniądze na podstawie imiennych rachunków bądź faktur. Nie może być to jednak więcej niż 1500 złotych przy pojedynczej naprawie.