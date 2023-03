Mega promocja na nowe iPhone’y. To nie zdarza się często

Seria nowych smartfonów Apple zadebiutowała w zeszłym roku. iPhone’y z serii 14 to jedne z lepiej sprzedających się na rynku urządzeń, jednak nadal ich cena jest naprawdę wysoka. Teraz na Amazonie można zgarnąć ten sprzęt sporo taniej. W przypadku urządzeń Apple taka obniżka cen zdarza się rzadko.

Seria iPhone 14

Jak dobrze wiecie, najnowsze smartfony Apple zadebiutowały na rynku jesienią zeszłego roku. W skład serii weszły modele iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Każdy z nich przeznaczony jest w zasadzie dla nieco innego użytkownika, a przynajmniej użytkownika z innymi wymaganiami. Różni je nie tylko wielkość wyświetlacza czy poszczególne punkty ich specyfikacji, ale również cena – w tym wypadku ten zakres jest naprawdę duży.

Najnowsza seria iPhone’ów przyniosła ze sobą nie tylko wysokie ceny, ale również sporo głośnych nowości. Śmiało można powiedzieć, że najgłośniejszą z nich jest Dynamic Island. To rozwiązanie, które zastępuje notcha, łącząc dwa otwory w ekranie. Dynamiczna wyspa nie tylko oferuje nowoczesny wygląd, lecz też umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji, takich jak powiadomienia czy dane dotyczące bieżącej rozmowy telefonicznej. To rozwiązanie stało się na tyle popularne, że kopiują je również producenci smartfonów z Androidem.

Drugą znaczącą nowością, wprowadzoną w tej serii, jest możliwość komunikacji satelitarnej. Funkcja „Emergency SOS via satellite”, pozwala na nawiązanie połączenia ze służbami ratunkowymi poprzez satelity Globalstar w miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej ani Wi-Fi. To rozwiązanie stało się pewnego rodzaju trendem w świecie mobilnym, ponieważ swoje wersje lub koncepcje przedstawiły takie marki jak Samsung czy Qualcomm. Ostatnio nawet informowaliśmy Was o smartwatchu Huawei, który ma zaoferować użytkownikom łączność satelitarną.

źródło: Apple

Mega promocja na Amazonie

Polski oddział Amazon zaskoczył dzisiaj klientów naprawdę dobrą promocją, w której najnowsze iPhone’y można kupić nawet 19% taniej. Jak wiecie, ceny smartfonów Apple zależą nie tylko od wybranej ilości wbudowanej pamięci wewnętrznej, ale również od ich koloru. W promocji, o której mówimy, można kupić następujące modele iPhone:

Jeżeli chcecie skorzystać z opcji priorytetowej dostawy, możecie ją otrzymać za darmo, gdy zasubskrybujecie abonament Amazon Prime – pierwszy miesiąc jest za 0 złotych, później możecie wykupić rok za 49 złotych. Warto pamiętać, że Amazon Prime zapewni Wam również dostęp w przyszłości do ekskluzywnych ofert, a także możliwość korzystania z serwisów Amazon Prime Video i Prime Gaming bez dodatkowych opłat. Jednym słowem – opłaca się.