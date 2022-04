Jak komuś podoba się iPhone lub Xiaomi, to kupi nowego HONORA

Teoretycznie projektantów ogranicza wyłącznie wyobraźnia, ale w praktyce bardzo często „zgapiają” oni projekty konkurencji i jedynie nieznacznie je modyfikują. Patrząc na nowe smartfony marki HONOR, można odnieść wrażenie, że już gdzieś to widzieliśmy. Konkretniej w ofercie Apple i Xiaomi.

Nowe smartfony marki HONOR przypominają smartfony konkurencji

Czy to coś dziwnego? Wręcz przeciwnie – chleb powszedni. Wiele smartfonów jest mniej lub bardziej podobnych do iPhone’ów, czy to najnowszych, czy tych nieco starszych (częściej mimo wszystko to pierwsze; zob. Blackview A95). Nowy HONOR Play 6T Pro przypomina iPhone’a 11 (widocznego na zdjęciu powyżej) oraz iPhone’a 12. iPhone’a 13 już nie, bo Apple zmieniło układ aparatów na wyspie na panelu tylnym. Do tego ma całkowicie płaskie krawędzie boczne, co z pewnością też nie jest przypadkiem (ale też nie ewenementem – wystarczy spojrzeć chociażby na OPPO Reno 6 5G).

Play 6T Pro (źródło: HONOR)

Podobieństwo do iPhone’a z pewnością przysporzy popularności temu smartfonowi. Specyfikacja również jednak powinna usatysfakcjonować użytkowników, gdyż jest przyzwoita. No, może poza tym, że na panelu tylnym jest tylko aparat o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.8), któremu towarzyszy 2 Mpix (f/2.4) sensor do pomiaru głębi. Niestety, nie ma tu matrycy z obiektywem ultraszerokokątnym. Wielka szkoda. Na przodzie HONOR Play 6T Pro ma natomiast aparat 8 Mpix (f/2.0).

Pozostała specyfikacja jest jednak już w porządku. HONOR Play 6T Pro ma m.in. procesor MediaTek Dimensity 810 2,4 GHz z modemem 5G, 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 40 W (przez USB-C; USB 2.0), czytnik linii papilarnych, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto smartfon oferuje 6,7-calowy ekran TFT LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ 2388×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Urządzenie ma wymiary 163,4×74,7×7,45 mm i waży 175 gramów.

Drugi z nowych smartfonów marki, HONOR Play 6T, przypomina natomiast Xiaomi Civi, który wygląda olśniewająco, ale nie trafi nigdy do Europy. Mówi się jednak, że będzie miał wiele wspólnego z Xiaomi 12 Lite, przynajmniej w obszarze specyfikacji, bo ten model otrzyma design podobny do Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X.

Play 6T (źródło: HONOR)

Specyfikacja HONORA Play 6T obejmuje 6,74-calowy wyświetlacz TFT LCD z rozdzielczością HD+ 1600×720 pikseli i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G, 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej, trzy aparaty na tyle (13 Mpix f/1.8 + 2 Mpix f/2.4 do makro + 2 Mpix f/2.4 do pomiaru głębi) i 5 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 22,5 W (przez USB-C; USB 2.0).

HONOR Play 6T oferuje też czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM, wsparcie dla USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 167,59×77,19×8,62 mm i waży 198 gramów. Urządzenie pracuje na systemie Android 11 z interfejsem Magic UI 5.0.

HONOR Play 6T Pro kosztuje w Chinach 1599 juanów (równowartość ~1065 złotych) za wersję 8 GB/256 GB, natomiast HONOR Play 6T od 1199 juanów (~800 złotych) za wariant 8 GB/128 GB. Konfiguracja 8 GB/256 GB jest o 200 juanów (~130 złotych) droższa.