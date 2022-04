Samsung może rozpocząć beta testy Androida 13 już w lipcu

Aktualnie Samsung jest na etapie udostępniania aktualizacji do One UI 4.1, ale jednocześnie pracuje nad systemem Android 13 dla swoich urządzeń. Według nieoficjalnych doniesień, producent z Korei Południowej może rozpocząć publiczny program beta testów nowego Androida już w lipcu 2022 roku.

Reklama

Samsung może rozpocząć beta testy systemu Android 13 z One UI 5.0 już w lipcu

Google udostępniło pierwszy Developer Preview Androida 13 blisko dwa miesiące temu – 10 lutego 2022 roku. Developer Preview 2 wydano 18 marca i jest to ostatnia wersja deweloperska. Następna w kolejności jest pierwsza beta – według oficjalnego harmonogramu, powinna się ona pojawić na dniach, na pewno w kwietniu (a przynajmniej na smartfonach Google Pixel).

źródło: Google

Google nie zaleca instalowania wersji testowych na urządzeniach, z których użytkownicy korzystają na co dzień, ponieważ nie jest to stabilne oprogramowanie. Wiele osób nie może się jednak doczekać, aby zacząć korzystać z nowego Androida. Testy beta cieszą się dużą popularnością, również wśród posiadaczy smartfonów Galaxy, bowiem Samsung także pozwala testować swoim klientom nową wersję systemu przed udostępnieniem stabilnego wydania.

Według informacji, podawanych przez serwis SamMobile, program otwartych beta testów systemu Android 13 wraz z nową wersją interfejsu – One UI 5.0 może rozpocząć się do lipca 2022 roku. Biorąc pod uwagę historię rozpoczęcia aktualizacji systemu, stabilna wersja zapewne zacznie trafiać do wszystkich użytkowników Galaxy na przełomie 2022 i 2023 roku.

Należy jednak pamiętać, że cały czas mówimy o nieoficjalnych informacjach – sam Samsung nie złożył publicznie żadnych deklaracji odnośnie harmonogramu aktualizacji do Androida 13. Plany mogą się jeszcze zmienić – producent może zarówno rozpocząć publiczne beta testy później, ale też wcześniej, jeżeli uzna, że przyszedł na to czas. Bez względu jednak na to, kiedy one ruszą, chętnych do przedpremierowego przetestowania One UI 5.0 z pewnością nie zabraknie.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Jednocześnie serwis SamMobile donosi, że Samsung pracuje nad One UI 4.1.1, które zostanie udostępnione „później tego roku”. Oprogramowanie to najprawdopodobniej nie trafi jednak do wszystkich użytkowników, a będzie dostępne jedynie dla posiadaczy nadchodzących składanych smartfonów Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. Mimo to producent może udostępnić część funkcji z One UI 4.1.1 innym urządzeniom Galaxy w ramach mniejszej aktualizacji One UI 4.1.