Smartfony HONOR X7 i HONOR X8 zadebiutowały w Europie

HONOR wprowadza do Europy dwa nowe smartfony z niższej półki cenowej. Wizualnie więcej je dzieli niż łączy, natomiast w obszarze specyfikacji można znaleźć wiele wspólnych punktów.

HONOR X7 i HONOR X8 wchodzą na europejski rynek

HONOR X7 jest podobny do Huawei P50 Pro, aczkolwiek tylko wizualnie, bo to zupełnie inna, zdecydowanie niższa liga. Na tyle smartfona znajdują się cztery aparaty, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.8) oraz 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym. Do tego są jeszcze dwa z przysłoną f/2.4 – do pomiaru głębi i zdjęć makro.

Na przodzie znajduje się natomiast aparat 8 Mpix (f/2.0), który umieszczono w wycięciu w kształcie litery „U” w górnej części ekranu. Wyświetlacz TFT LCD ma przekątną 6,74 cala i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a do tego rozdzielczość HD+ 1600×1080 pikseli (proporcje 20:9). Cały smartfon ma natomiast wymiary 167,58×77,19×8,62 mm i waży 198 gramów.

W jego wnętrzu umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 680 (bez modemu 5G) i 128 GB pamięci wbudowanej oraz – w zależności od konfiguracji – 4 GB lub 6 GB RAM. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 22,5 W (10-minutowe ładowanie ma wystarczyć na 3 godziny oglądania wideo; zasilacz 22,5 W w zestawie).

Ponadto model ten oferuje m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, obsługę USB OTG (USB-C; USB 2.0) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 4.2. Cena HONORA X7 w Europie została ustalona na 199 euro (równowartość ~920 złotych) za wersję 4 GB/128 GB.

HONOR X8 ma natomiast wyświetlacz LCD o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2388×1080 pikseli (proporcje 19,9:9) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i okrągłym otworem w górnej części, w którym umieszczono 16 Mpix aparat. Na tyle znajdują się natomiast cztery: 64 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + do zdjęć makro (f/2.4) + do pomiaru głębi (f/2.4).

Smartfon oferuje również procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) wraz z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą 22,5 W ładowania przez USB-C (USB 2.0). Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android 11, ma wymiary 163,4×74,7×7,45 mm i waży 177 gramów.

Ponadto model ten też ma moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, wsparcie dla USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Cena HONORA X8 w Europie w wersji 6 GB/128 GB została ustalona na 249 euro (~1150 złotych).