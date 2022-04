Samsung wprowadza na rynek kolejnego średniaka z aparatem 108 Mpix

Przez długi czas aparaty o rozdzielczości 108 Mpix były zarezerwowane dla flagowców Samsunga. Producent w końcu zmienił zdanie i zaczął je montować również w tańszych smartfonach. Pierwszym był Galaxy A73 5G, a kolejnym jest Galaxy M53 5G, który właśnie zadebiutował na rynku.

Galaxy M53 5G to kolejny średniak Samsunga z aparatem 108 Mpix

Pierwszym smartfonem na rynku z aparatem o rozdzielczości 108 Mpix nie był Galaxy, tylko Xiaomi Mi Note 10, który w momencie polskiej premiery w listopadzie 2019 roku kosztował 2499 złotych. Samsung od początku stosował takie matryce światłoczułe tylko w topowych modelach, ale w tym roku zmienił strategię. Pierwszym nieflagowym urządzeniem koreańskiej marki z sensorem 108 Mpix marki był Galaxy A73 5G, który zadebiutował 17 marca 2022 roku. Teraz dołączył do niego Samsung Galaxy M53 5G.

Główny aparat na panelu tylnym ma rozdzielczość 108 Mpix i przysłonę f/1.8, ale producent nie wspomina już nic o optycznej stabilizacji obrazu. W tym smartfonie może jej zabraknąć, podczas gdy jest ona obecna w Galaxy A73 5G, lecz ten model jest wyżej pozycjonowany. Obok znajdują się jeszcze trzy aparaty: 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Na przodzie Galaxy M53 5G znajduje się natomiast aparat z matrycą 32 Mpix i przysłoną f/2.2. Umieszczono go w okrągłym otworze w górnej części wyświetlacza Super AMOLED Plus, który ma przekątną 6,7 cala i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz rozdzielczość Full HD+. Warto też zauważyć, że otaczają go bardzo wąskie ramki (a przynajmniej na udostępnionych przez producenta grafikach tego smartfona).

Samsung Galaxy M53 5G wyposażony został również w ośmiordzeniowy procesor z dwoma rdzeniami z zegarem 2,4 GHz i sześcioma 2,0 GHz. Producent nie podaje, jaki konkretnie układ zamontował, ale mówi się, że może to być MediaTek Dimensity 900. Wiadomo natomiast, że smartfon zaoferuje swoim właścicielom też 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło także możliwości użycia karty microSD (o pojemności do 1 TB).

Samsung Galaxy M53 5G ma również modem 5G, Bluetooth 5.2, czytnik linii papilarnych, żyroskop i akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy 25 W (ładowarka 25 W sprzedawana osobno). Urządzenie ma wymiary 164,7x77x7,4 mm i waży 176 gramów. Całość po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Samsung nie podał ceny Galaxy M53 5G. Nie wiadomo też, na jakich rynkach będzie dostępny. W Polsce obecnie można kupić Galaxy M23 5G za 1299 złotych. Z kolei Galaxy M33 5G ma kosztować w Europie 349 euro (aktualnie to równowartość ~1620 złotych).