Xiaomi 12 Lite już wkrótce będzie dostępny w Europie. To dobra wiadomość dla klientów

W ubiegłym tygodniu Xiaomi wprowadziło na globalny rynek flagowe modele Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro oraz Xiaomi 12X. Smartfony powinny niebawem trafić również do Polski, aczkolwiek dokładna data polskiej premiery wciąż nie jest znana. Jednocześnie do Europy zmierza jeszcze jeden model z flagowej rodziny – Xiaomi 12 Lite.

Reklama

Xiaomi 12 Lite już wkrótce będzie dostępny w Europie

W momencie globalnej premiery pierwszych smartfonów z serii Xiaomi 12 producent podał jedynie ceny w dolarach, ale wszystkie trzy modele wraz z cenami w euro można znaleźć już na niemieckiej stronie Xiaomi. Dzięki temu wiemy, że w Europie Xiaomi 12 kosztuje od 849,90 euro (równowartość ~4000 złotych) za wersję 8 GB/256 GB, Xiaomi 12 Pro od 1049,90 euro (~4950 złotych) za wariant 12 GB/256 GB, a Xiaomi 12X – 699,90 euro (~3300 złotych) za konfigurację 8 GB/256 GB.

W okresie przedsprzedaży do Xiaomi 12 i 12 Pro dodawany jest smartwatch Xiaomi Watch S1 Active, a do Xiaomi 12X – Redmi Watch 2 Lite. Czy podobna oferta będzie obowiązywać również w Polsce? Tego wciąż nie wiemy, lecz niewykluczone. Jak jednak zostało już wspomniane, data polskiej premiery nowych flagowców Xiaomi nadal nie jest znana – ciągle czekamy na oficjalny komunikat polskiego oddziału producenta.

Tymczasem możemy się również przygotowywać na europejski debiut kolejnego modelu z topowej rodziny – Xiaomi 12 Lite. Według informacji, przekazywanych przez serwis xiaomiui, prace nad tym smartfonem idą pełną parą – wewnętrzne testowanie testowanie tego modelu już trwa na azjatyckich i europejskich rynkach.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Xiaomi 12 Lite zostanie oficjalnie zaprezentowany, natomiast wiemy, jak będzie wyglądał i co zaoferuje. Pod względem designu ma być bardzo podobny do pozostałych modeli z serii Xiaomi 12, aczkolwiek jednocześnie otrzyma wyświetlacz o innej przekątnej – 6,55 cala. Xiaomi ponownie jednak zastosuje obustronnie zakrzywiony ekran OLED (o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli) z odświeżaniem 120 Hz i zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych.

źródło: xiaomiui

Xiaomi 12 Lite zostanie również wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon z serii 7, a także trzy aparaty na tyle: główny 64 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL GW3 oraz z obiektywem ultraszerokokątnym i do zdjęć makro. Niestety, ten model nie otrzyma optycznej stabilizacji obrazu, co jest dużym minusem, biorąc pod uwagę, że będzie ją miał POCO F4.

Z uwagi na fakt, że ceny flagowych smartfonów z serii Xiaomi 12 w Europie są wysokie, Xiaomi 12 Lite może cieszyć się dużą popularnością wśród klientów – w końcu wizualnie ma być bardzo podobny do droższych braci, a musi kosztować mniej. Pod względem wydajności nie powinien zawieść oczekiwań, jednak brak optycznej stabilizacji obrazu może być już odczuwalny. Gdyby nie to, można by powiedzieć, że byłby to średniak wręcz idealny.