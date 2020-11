Procesory MediaTeka pojawią się w Chromebookach klasy premium. Jest też nowy układ 5G do smartfonów

Procesory MediaTeka w największych ilościach trafiają do smartfonów, ale tajwańska firma nie ogranicza się tylko do tego typu urządzeń. Dziś producent zaprezentował dwa nowe układy, które trafią do Chromebooków, a także nowy SoC Dimensity 700 z modemem 5G.

MediaTek MT8192 i MT8195

Procesor MediaTek MT8192 produkowany jest z wykorzystaniem 7 nm procesu technologicznego i trafi do „mainstreamowych urządzeń”. Z kolei model MT8195, do produkcji którego będzie używana 6-nm litografia, zagości na pokładzie urządzeń klasy premium.

Według deklaracji producenta, marki, które sięgną po jego nowe procesory, będą mogły zaprojektować mocne, smukłe i lekkie Chromebooki, zapewniające długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu i obsługujące nawet bardziej wymagające zadania, jak granie w gry z wykorzystaniem chmury i aplikacje oparte na Sztucznej Inteligencji.

źródło: MediaTek

MediaTek MT8192 to ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami ARM Cortex-A76 i czterema ARM Cortex-A55. Według deklaracji producenta, APU 2.0 zapewnia wydajność do 2,4 TOPS. Do tego jest też pięciordzeniowy układ ARM Mali-G57 oraz obsługa LPDDR4x RAM 2133 MHz i pamięci flash typu UFS 2.1.

Ponadto procesor ten zapewnia wsparcie dla wyświetlaczy WQHD przy odświeżaniu 60 Hz i Full HD+ przy 120 Hz. Poradzi sobie także z obsługą dwóch wyświetlaczy Full HD w tym samym czasie.

MediaTek MT8195 ma zaś cztery rdzenie ARM Cortex-A78 i cztery ARM Cortex-A55, a APU 3.0 zapewnia do 4 TOPS wydajności. W jego przypadku również zastosowano pięciordzeniową grafikę ARM Mali-G57 oraz zapewniono obsługę LPDDR4x RAM 2133 MHz. Ten układ może jednak obsłużyć do nawet trzech ekranów w tym samym momencie.

Oba procesory zapewniają też dekodowanie wideo 4K HDR oraz obsługę PCI-Express Gen 3 i USB 3.2 Gen 1.

Producent podaje, że Chromebooki z procesorem MediaTek MT8192 zadebiutują na rynku w drugim kwartale 2021 roku, natomiast urządzenia z układem MT8195 „później”. Co jednak ciekawe, już teraz Tajwańczycy zapowiedzieli, że trafi on także do inteligentnych ekranów, tabletów i innych smart-urządzeń.

MediaTek Dimensity 700

Jednocześnie producent zaprezentował kolejny procesor z modemem 5G – Dimensity 700, który trafi do jeszcze tańszych smartfonów niż Dimensity 720. Do jego produkcji również wykorzystywany jest 7-nm proces technologiczny.

MediaTek Dimensity 700 oferuje funkcję agregacji pasm (2CC 5G-CA) oraz 5G dual SIM dual standby (DSDS), dając użytkownikom dostęp do dostępnej tylko w technologii 5G funkcji Voice over New Radio (VoNR).

Na procesor składają się dwa rdzenie ARM Cortex-A76 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz i sześć ARM Cortex-A55 2,0 GHz oraz układ graficzny ARM Mali-G57 MC2 950 Hz. Zapewnia on wsparcie dla wyświetlaczy z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz aparatów o rozdzielczości do 64 Mpix.

Ponadto smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 700 będą mogły zaoferować do 12 GB LPDDR4x RAM 2133 MHz, pamięć flash typu UFS 2.2 i wyświetlacze o rozdzielczości Full HD+ 2520×1080 pikseli (21:9). Według deklaracji producenta, szczytowa prędkość pobierania danych może osiągnąć nawet 2,77 Gbit/s.

Bonus!

Przy okazji prezentacji nowych procesorów do Chromebooków i Dimensity 700, MediaTek zapowiedział kolejny układ, który prawdopodobnie trafi do flagowych smartfonów, ponieważ ma być produkowany z wykorzystaniem 6 nm procesu technologicznego i wykorzystywać rdzenie ARM Cortex-A78, które osiągną częstotliwość taktowania na poziomie aż 3,0 GHz.

źródło: MediaTek via Android Police

Tajwańczycy nie podali jednak jego nazwy, ale można się spodziewać, że dołączy on do serii Dimensity, ponieważ na udostępnionej przez producenta grafice widać „5G”.