Xiaomi Civi jest zjawiskowy. Piękny design to jego najmocniejsza strona, ale specyfikacja też jest spoko

Gdyby ktoś pomyślał, że portfolio Xiaomi jest już tak rozbudowane, że nie ma w nim miejsca na kolejną rodzinę smartfonów, to byłby w ogromnym błędzie. Ofertę marki wzbogacił dziś całkowicie nowy model Xiaomi Civi, który ma przyciągać wzrok klientów za sprawą swojego błyskotliwego, rzucającego się w oczy designu.

Specyfikacja Xiaomi Civi

Każdy smartfon Xiaomi projektowany jest z dbałością o nawet najmniejszy szczegół, ale w przypadku Xiaomi Civi projektanci poszli na tzw. całość. Model ten będzie bowiem dostępny w trzech połyskujących i przez to rzucających się w oczy wersjach kolorystycznych. To jeden z tych sprzętów, które aż żal wsadzić do etui, nawet przezroczystego.

Producent podaje, że panel tylny pokryty jest szkłem AG, a ramka dookoła smartfona wykonana jest z metalu i ma grubość zaledwie 1,4 mm. Całe urządzenie ma natomiast szerokość 71,5 mm, grubość 6,98 mm i waży zaledwie 166 gramów.

Pomimo że konstrukcja jest bardzo smukła, Xiaomi udało się zmieścić w jej wnętrzu akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 55 W. Ponadto model ten oferuje obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szczytową jasnością na poziomie 950 nitów. Ekran próbkuje też dotyk z częstotliwością do 240 Hz i zapewnia 10-bitową głębię koloru, a także technologię Dolby Vision i wsparcie dla HDR10+.

Specyfikacja Xiaomi Civi obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon 778G oraz głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res, a także aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i główny 64 Mpix + z obiektywem ultraszerokokątnym na panelu tylnym.

Cena Xiaomi Civi

Cena Xiaomi Civi zaczyna się od 2599 juanów (równowartość ~1580 złotych) za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Wariant z 256 GB przestrzenią na system, aplikacje i pliki będzie kosztował 2899 juanów (~1760 złotych), a konfiguracja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej 3199 juanów (~1950 złotych).

Sprzedaż najnowszego smartfona Xiaomi rozpocznie się w Chinach jeszcze w tym miesiącu. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat jego dostępności poza Państwem Środka.