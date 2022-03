Smartfony z serii Xiaomi 12 w Polsce. Spójrzcie na te ceny!

Xiaomi zaprosiło dziś na potrójną premierę. Do naszego kraju trafią Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro oraz Xiaomi 12X. To najważniejsze smartfony firmy tego roku. I już wiemy, ile będą kosztować w Polsce.

Xiaomi 12 w Polsce!

Tuż przed rozpoczęciem się nowego roku poznaliśmy rodzinkę smartfonów z serii Xiaomi 12. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro oraz Xiaomi 12X były naprawdę interesujące, jeśli chodzi o premierę, ale jeszcze bardziej ciekawiło nas to, kiedy będą dostępne w Polsce.

Xiaomi 12 Pro (źródło: Xiaomi) Xiaomi 12X (źródło: Xiaomi) Xiaomi 12 (źródło: Xiaomi)

Dziś nadszedł ten dzień. Po ogłoszeniu wersji globalnej dwa tygodnie temu, nadszedł czas na zaprezentowanie polskich cen oraz zdradzenie nam, co takiego dostaną ci, którzy zdecydują się zakupić wyczekiwane urządzenie w przedsprzedaży.

Na początek, przypomnijmy specyfikację naszych trzech gwiazd wieczoru:

Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Wyświetlacz 120 Hz 6,73 cali AMOLED Dot Display

DisplayMate A+

Samsung E5

Proporcje: 20:9

WQHD+, 3200 x 1440

TrueColor

HBM 1,000 nits (typ),

jasność 1500 nitów

Kontrast: 8,000,000:1(typ)

16000 poziomów jasności

120 Hz LTPO

Micro Lens

AdaptiveSync Pro

Próbkowanie dotyku 480 Hz

Dolby Vision, HDR 10+ support

czujnik światła 360

Certyfikat SGS Eye Care

wibrator na osi X 120 Hz 6,28 cali AMOLED Dot Display

DisplayMate A+

Proporcje: 20:9

FHD+, 2400 x 1080

TrueColor

jasność 1100 nitów

Kontrast: 5000000:1

16000 poziomów jasności

Ponad 68 mld kolorów

Dolby Vision, HDR 10+

120 Hz AdaptiveSync

Samplowanie dotyku 480 Hz

czujnik światła 360

niska emisja światła niebieskiego

wibrator na osi X 120 Hz 6,28 cali AMOLED Dot Display

DisplayMate A+

Proporcje: 20:9

FHD+, 2400 x 1080

TrueColor

jasność 1100 nitów

Kontrast: 5000000:1

Dolby Vision, HDR 10+

Ponad 68 mld kolorów

120 Hz AdaptiveSync

Próbkowanie dotyku 480 Hz

niska emisja światła niebieskiego

wibrator na osi X Główny aparat 50 MP szeroki kąt

IMX707, f/1.9

1/1,28 cala 7P

2,44 μm 4-in-1 Super Pixel

nagrywanie wideo 8K

nagrywanie wideo 4K HDR 10+

Ultra Night Video, One-click AI cinema

Xiaomi ProFocus (śledzenie obiektów/rejestracja ruchu kamery/śledzenie wzroku)

Tryby Ultra Night Photo, portret nocny

50 MP bardzo szeroki kąt

Kąt widzenia 115°, f/2.2

50 MP

ekwiwalent ogniskowej 48 mm, f/1.9

Tryb nocny

Tryb 50 MP 50 MP szeroki kąt

f/1.88, 6P

2 μm 4-in-1 Super Pixel

nagrywanie wideo 8K

nagrywanie wideo 4K HDR 10+

Ultra Night Video, One-click AI cinema

Xiaomi ProFocus (śledzenie obiektów/rejestracja ruchu kamery/śledzenie wzroku)

Portret nocny i HDR

Szeroki kąt 13 MP

Kąt widzenia 123°, f/2.4

Makro 5 MP

ekwiwalent ogniskowej 50 mm, Auto Focus

Tryb nocny 50 MP

f/1.88, 6P

2 μm 4-in-1 Super Pixel

Szeroki kąt 13 MP

123° FOV, f/2.4

makro 5 MP

ekwiwalent ogniskowej 50 mm, Auto Focus

Tryb nocny Przedni aparat 32 MP wbudowany w wyświetlacz

f/2.45, 1.4 μm 4-in-1 Super Pixel

Nagrywanie wideo HDR 10+

Autoportret nocny i z AI 32 MP wbudowany w wyświetlacz

f/2.45, 1.4 μm 4-in-1 Super Pixel

Nagrywanie wideo HDR 10+

Autoportret nocny i z AI 32 MP wbudowany w wyświetlacz

f/2.45, 1.4 μm 4-in-1 Super Pixel

Autoportret nocny i z AI, timelapse Wymiary i waga 163,60 mm x 74,60 mm x 8,16 mm

205 g 152,70 mm x 69,90 mm x 8,16 mm

180 g 152,70 mm x 69,90 mm x 8,16 mm

176 g Procesor Snapdragon 8 Gen 1

4 nm

ARM-V9:

1x ARM Cortex-X2 @ 3,0 GHz

3x ARM Cortex-A710 @ 2,5 GHz

4x ARM Cortex-A510 @ 1,8 GHz

Qualcomm Adreno

Chłodzenie LiquidCool

Snapdragon 8 Gen 1

4 nm

ARM-V9:

1x ARM Cortex-X2 @ 3,0GHz

3x ARM Cortex-A710 @ 2,5 GHz

4x ARM Cortex-A510 @ 1,8 GHz

Qualcomm Adreno

Chłodzenie LiquidCool Qualcomm Snapdragon 870

1x ARM Cortex-A77 @ 3,2 GHz

3x ARM Cortex-A77 @ 2,4 GHz

4x ARM Cortex-A55 @ 1,8 GHz

Qualcomm Adreno 650

Chłodzenie LiquidCool System MIUI 13 i Android 12 MIUI 13 i Android 12 MIUI 13 i Android 11 Pamięć RAM LPDDR5 RAM

UFS 3.1 LPDDR5 RAM

UFS 3.1 LPDDR5 RAM

UFS 3.1 Audio cztery głośniki

SOUND BY Harman Kardon

Dolby Atmos dwa symetryczne głośniki

SOUND BY Harman Kardon

Dolby Atmos dwa symetryczne głośniki

SOUND BY Harman Kardon

Dolby Atmos Zasilanie Bateria 4600 mAh,

120 W ładowanie przewodowe

Xiaomi HyperCharge,

50 W ładowanie bezprzewodowe,

ładowanie innych urządzeń 10 W

Xiaomi AdaptiveCharge Bateria 4500 mAh,

67 W ładowanie przewodowe,

50 W ładowanie bezprzewodowe,

ładowanie innych urządzeń 10 W

Xiaomi AdaptiveCharge Bateria 4500 mAh,

67 W ładowanie przewodowe Łączność USB-C

Dual SIM, dual 5G standby

NFC

Bluetooth 5.2

5G

Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E USB-C

Dual SIM, dual 5G standby

NFC

Bluetooth 5.2

5G

Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E USB-C

Dual SIM, dual 5G standby

NFC

Bluetooth 5.1

5G

Wi-Fi 6

Wszystkie trzy urządzenia są dostępne w kolorach szarym, fioletowym i niebieskim. O funkcjach i nowościach powyższych modeli rozpisaliśmy się przy okazji ich premier, więc nie będziemy się tutaj powtarzać. Zresztą, doskonale wiemy, że jesteście tu po to, by poznać…

Ceny Xiaomi 12 w Polsce i prezenty w przedsprzedaży

Najważniejsze informacje o flagowym smartfonie Xiaomi, to te poniżej. Otóż należy na początek powiedzieć, że regularna sprzedaż smartfonów z linii Xiaomi 12 rusza 11 kwietnia 2022 r. Oto ceny:

Xiaomi 12 Pro (12 GB/256 GB) – 5199 złotych,

Xiaomi 12 (8 GB/256 GB) – 3999 złotych,

Xiaomi 12 (8 GB/128 GB) – 3799 złotych,

Xiaomi 12X (8 GB/128 GB) – 3199 złotych.

Dodatkowym bonusem jest to, że wszystkie telefony Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X mogą korzystać z bezpłatnej usługi wymiany ekranu w ciągu 6 miesięcy (180 dni) od daty zakupu.

Skoro mówimy już o usługach posprzedażowych, to Xiaomi zobowiązało się do 3 dużych aktualizacji Androida oraz 4 lat dostarczania poprawek bezpieczeństwa dla swoich flagowych urządzeń – Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12 Pro.

I teraz uwaga: mamy informację dotyczącą przedsprzedaży. Ponownie, trafią do niej dwa modele: Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12 Pro. Rozpocznie się ona 31 marca o godz. 19:00 i potrwa do 10 kwietnia lub wyczerpania zapasów. Na co mogą liczyć zamawiający?

Na klientów kupujących nowe smartfony w przedsprzedaży czeka w zestawie najnowszy smartwatch Xiaomi Watch S1 o wartości 1049 złotych.

Xiaomi Watch S1 (źródło: Xiaomi)

Oferta przedsprzedażowa dostępna będzie w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, online (mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl), u operatorów (Orange, Play, Plus, T-Mobile) oraz w dobrych sieciach handlowych: Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom, Techwish, Allegro. Dostępność w poszczególnych punktach sprzedaży może się różnić.