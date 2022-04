Garmin Vivosmart 5 nadciąga. Nowa opaska fitness przyniesie dużą zmianę

Garmin to jeden z najpopularniejszych producentów sportowych zegarków i opasek fitness. O ile tych pierwszych nie brakuje w ofercie tego producenta, o tyle przedstawicielem opasek w tej chwili jest jedynie model Garmin Vivosmart 4, którego historia sięga 2018 roku. Producent chce to najwyraźniej zmienić, gdyż szykuje się do prezentacji nowej opaski Garmin Vivosmart 5.

Garmin Vivosmart 5 – wygląd i funkcje

Jak informuje WinFuture, Garmin jako jeden z liczących się graczy urządzeń ubieralnych planuje wprowadzić na rynek nową opaskę fitness. Garmin Vivosmart 5, bo o nim mowa, podobnie jak poprzednik, będzie pozycjonowany w niższym segmencie cenowym. O ile producent nie zdążył jeszcze zaprezentować nowej opaski, o tyle do sieci trafiło na tyle dużo informacji, że w zasadzie już dzisiaj wiemy niemal wszystko na temat nadchodzącego urządzenia.

Opaska nadal pozostanie w dość klasycznej, dla tego typu sprzętu, formie, ale w porównaniu do poprzednika przyniesie jedną, dość znacząca zmianę. Mowa o wyświetlaczu AMOLED, który jest większy o przeszło 66% niż w modelu Vivosmart 4. Z pewnością dobrze wpłynie to na czytelność i łatwość obsługi. Jest to oczywiście panel dotykowy, a więc większa przestrzeń do działania i poruszania się po systemie z pewnością się przyda.

Wiadomo również, że sprzęt zyska nowe funkcje. Jedną z nich ma być Sleep Score, czyli algorytm oceniający jakość snu użytkownika – opaska będzie analizować dane z różnych sensorów i na ich podstawie spróbuje określić, jak dobrze się wyspał jej posiadacz. Producent ma obiecywać, że Garmin Vivosmart 5 będzie działał na baterii do 7 dni w trybie inteligentnym w stałym połączeniu ze smartfonem. Wynik ten być może nie powala, ale jest już całkiem zadowalający.

9.5 Ocena

Sprzęt będzie również uszczelniony. Co prawda nie wiemy w tej chwili nic o certyfikacji na wodo- i pyłoszczelność, ale z przedpremierowych informacji wynika, że opaska będzie działać bezproblemowo również podczas kąpieli w basenie czy pod prysznicem.

Warto również wspomnieć o sporcie – to w zasadzie najważniejsze w sprzętach produkowanych przez Garmina. Wbudowane aplikacje będą monitorować takie aktywności, jak bieganie, joga, trening cardio, pływanie i nie tylko. Opaska, przy wsparciu smartfona, będzie również mogła rejestrować trasę jazdy, biegania czy pieszej wędrówki.

Śledzenie aktywności będzie wspierane przez wbudowane czujniki. Garmin Vivosmart 5 otrzyma bowiem czujnik tętna, ale też czujnik poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2). Oprócz tego algorytmy ocenią poziom stresu i zadbają o prawidłowe nawodnienie organizmu.

Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, podobnie zresztą jak cena. Patrząc jednak na to, że do sieci trafiły już grafiki marketingowe, można przypuszczać, że Garmin Vivosmart 5 zadebiutuje na rynku już niebawem.