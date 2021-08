To właśnie one znajdą się na pokładach nowego pokolenia smartfonów z 5G. Procesory Dimensity 920 i 810 oficjalnie

O MediaTeku przez długie lata mówiło się nie najlepiej, a za głównego winowajcę takiego, a nie innego stanu rzeczy uważa się obecnie nagły napływ tanich, lecz niekoniecznie wydajnych smartfonów z Dalekiego Wschodu o podrzędnej jakości, wyposażonych właśnie w podzespoły tajwańskiego przedsiębiorstwa. Obecnie MediaTek jest największym producentem procesorów na świecie z ambitnymi planami na przyszłość. Zapowiedziane dziś układy Dimensity 920 i Dimensity 810 zasilą całą rzeszę nadchodzących smartfonów, obsługujących sieć piątej generacji.

MediaTek Dimensity 920 – specyfikacja

Zgodnie z materiałami promocyjnymi MediaTeka, układ Dimensity 920 należy traktować jako bezpośredniego następcę Dimensity 900. Jak się jednak zaraz okaże, pomiędzy obydwoma procesorami jest zdecydowanie więcej podobieństw niż różnic. Czy nowy układ rzeczywiście zasługuje zatem na miano godnego następcy?

Zarówno nowy, jak i starszy stażem procesor zostały wykonane w tym samym, 6-nm procesie litograficznym. Obsługują te same rodzaje kości RAM (LPDDR4X, LPDDR5) i pamięci wewnętrznej urządzeń, których są sercem (UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1). Możliwości fotograficzne obydwu układów są identyczne, wspierają nawet te same technologie przetwarzania obrazu. Żadnych niespodzianek nie należy spodziewać się również w dziedzinie jakości wyświetlanego obrazu oraz obsługiwanych standardów łączności bezprzewodowej. Producent zastosował tu nawet ten sam procesor graficzny, co w poprzedniku, czyli Mali-G68 MC4 GPU.

źródło: MediaTek

Patrząc na powyższe, złośliwcy mogliby zadziornie zapytać: „Czy cokolwiek uległo więc jakiejkolwiek, nawet najmniejszej zmianie?”, i rzeczywiście, trudno odmówić im racji. Różnica względem poprzednika jest bowiem minimalna. Dimensity 920 jest wyposażony w osiem rdzeni – 2x ARM Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2,5 GHz i 6x ARM Cortex-A55 2,0 GHz. Porównując to do ośmiu rdzeni w Dimensity 900 – 2x ARM Cortex-A78 2,4 GHz + 6x ARM Cortex-A55 2,0 GHz, przekłada się to na wzrost wydajności względem poprzednika rzędu… skromnych 6%.

MediaTek Dimensity 810 – specyfikacja

Zdecydowanie lepsze pierwsze wrażenie wywiera drugi ze świeżo zaprezentowanych układów. Dimensity 810, przejmujący pałeczkę po Dimensity 800 i Dimensity 800U, to ośmiordzeniowa jednostka (2x ARM Cortex-A76 2,4 GHz + 6x ARM Cortex-A55 2,0 GHz), również wykonana w 6-nm procesie litograficznym. Procesor obsługuje pamięć wewnętrzna typu UFS 2.2, w porównaniu do UFS 2.1 we wspomnianych już Dimensity 800 i 800U. Zastosowano w nim także nowe GPU Mali-G57 MC4.

W tym przypadku MediaTek zadbał o konkretne usprawnienia. Dimensity 810 pozwoli skorzystać aparatom urządzenia z możliwości, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, na przykład do tworzenia artystycznych efektów bokeh czy redukcji szumów podczas fotografowania w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Producent chwali się również powstałą we współpracy z Arcsoft funkcją AI-Color, mającą pozwolić na lepsze niż dotąd odwzorowanie barw. Nowy procesor to także obsługa dwóch kart SIM 5G z agregacją częstotliwości 2CC.

Zgodnie z obietnicami, pierwsze smartfony z nowymi układami Dimensity 920 i Dimensity 810 powinny pojawić się na rynku jeszcze w trzecim kwartale 2021 roku.