Nowe oznaczenia graficzne ułatwią wybór odpowiedniego kabla USB-C

Zamieszanie, jakie towarzyszy oznaczeniu standardów USB, jest ogromne. Niejednokrotnie osoby techniczne, biegle poruszające się w technologiach, mają problem w zdefiniowaniu realnych różnic pomiędzy nimi. Wprowadzenie USB-C spowodowało jeszcze więcej zamieszania wśród konsumentów, ale nowe loga powinny ułatwić wybranie odpowiedniego kabla.

USB-C – kablowy zawrót głowy

Nowe, symetryczne złącze powstało pierwotnie w celu ułatwienia podłączania kabli – koniec z kilkuktrotnym odwracaniem wtyku zanim znajdziemy pasującą kombinację. Wraz z rozwojem USB-C pojawiła się też realna szansa, aby standard ten na tyle spopularyzować i rozszerzyć, by z pomocą jednego kabla móc zrobić niemal wszystko – ładować czy też przesyłać dane, obraz i dźwięk.

Niestety, rzeczywistość jest zupełnie inna. Producenci oferują na rynku kable obsługujące różne standardy i niejednokrotnie jedyne, co takie przewody mają wspólnego z USB-C, to kształt wtyku. Najwięcej tracą na tym konsumenci, gdyż przez ogromne zamieszanie ciężko jest rozróżnić i wybrać kabel dostosowany do możliwości sprzętu i wymagań użytkownika.

Nowe logo ułatwi wybór

Na szczęście niebawem może się to okazać nieco łatwiejsze. Organizacja zajmująca się USB chce, aby oznaczenia graficzne w jasny sposób pozwalały zidentyfikować możliwości kabli. Nowe logo będzie od teraz w jasny sposób informować o mocy przewodu. Mowa o mocach rzędu 60 W lub 240 W, które jest zgodne z niedawno opublikowaną specyfikacją Power Delivery 3.1.

(źródło: USB Implementers Forum)

USB Implementers Forum informuje, że nowe oznaczenia pojawią się na kablach USB-C, a także na ich opakowaniach i w informacjach o produkcie. Powinno to ułatwić konsumentom wybór odpowiedniej ładowarki lub przewodu. Nowego oznaczenia doczekało się również USB4. Łącznie zostało przygotowanych siedem grafik, które w dość jasny sposób pozwalają rozróżnić od siebie różnorakie standardy. W komunikacie prasowym możemy przeczytać:

Dzięki naszym zaktualizowanym logo konsumenci mogą łatwo zidentyfikować wydajność USB4 i możliwości dostarczania zasilania przez USB certyfikowanych kabli USB-C, które wspierają stale rozwijający się ekosystem elektroniki użytkowej, od laptopów i smartfonów, po wyświetlacze i ładowarki.

Jednocześnie organizacja przypomina konsumentom, aby ci kupowali jedynie certyfikowane produkty z zaufanych źródeł – takie, które posiadają odpowiednie logo certyfikujące na opakowaniu, w informacjach o produkcie lub na kablu bądź ładowarce. Tylko w ten sposób będziemy mieli pewność, że kabel obsłuży interesujący nas standard i jednocześnie możemy uniknąć problemów wynikających ze skorzystania z niecertyfikowanych rozwiązań.

Dobrze się stało, że wraz z ciągle rozwijającym się USB-C w końcu pójdzie w parze nieco łatwiejsza identyfikacja – nie tylko poprzez nazewnictwo, ale przede wszystkim graficzna. Szkoda jedynie, że producenci potrafią mieć w swojej ofercie kilkanaście nieznacznie różniących się od siebie modeli, w których różnice są w stanie wyłapać tylko nieliczni. Niemniej, jeśli poprzez nowe oznaczenia klienci faktycznie łatwiej dobiorą odpowiedni dla siebie sprzęt, to oznacza, że jest to ruch w dobrym kierunku.