Jeśli nie stać cię na iPhone’a, to kup podobnie wyglądający smartfon z Androidem za ułamek ceny oryginału – z takiego założenia wychodzi wielu producentów. Rynek widział już niejedną kopię iPhone’a (nie tylko z Androidem – zob. Gionee G13 Pro) i ten model jest kolejną tego typu konstrukcją, dla której pierwowzorem był iPhone 13 Pro.

Reklama

Blackview A95 to kolejna kopia iPhone 13 Pro za ułamek ceny

Wszystkie smartfony są do siebie mniej lub bardziej podobne, lecz w tym przypadku mamy do czynienia nie tylko z inspiracją – Blackview A95 bardzo mocno przypomina iPhone 13 Pro i na pewno nie jest to przypadkowe podobieństwo. Różnica w cenie jest jednak DIAMETRALNA.

źródło: AliExpress

Oczywiście niska cena nie mogła się wziąć znikąd. Nie można powiedzieć, żeby specyfikacja Blackview A95 była zła, ale naiwnością byłaby wiara, że jest tak samo dobra jak lista parametrów iPhone 13 Pro. Oprócz podobnego designu klient otrzymuje całkowicie inaczej wyposażone urządzenie – przede wszystkim z innym systemem operacyjnym (Android 11 z interfejsem Doke OS 2.1).

Reklama

Smartfon nie ma też notcha, a jedynie niewielkie wycięcie w kształcie litery „V”, w którym umieszczono 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Ekran ma przekątną 6,528 cala i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli (269 ppi; proporcje 20:9) oraz jasność 400 nitów. Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 87,3%, a więc całkiem nieźle jak na budżetową konstrukcję.

7.5 Ocena

Mimo że Blackview A95 ma trzy aparaty na panelu tylnym, to wiadomo jedynie, że główny ma rozdzielczość 20 Mpix i wykorzystuje sensor Sony IMX376. Producent podkreśla jednak duże możliwości fotograficzne tego smartfona… przynajmniej w teorii. Blackview informuje, że w słabych warunkach oświetleniowych wykorzystywana jest technologia łączenia czterech pikseli o rozmiarze 1 µm w jeden większy o wielkości 2 µm, co pozwala otrzymać jaśniejsze zdjęcia w rozdzielczości 5 Mpix.

Z kolei w dobrze doświetlonych sceneriach wykorzystywany jest algorytm re-mosaic, który zmienia rozmieszczenie większych pikseli o wielkości 2 µm, wskutek czego powstają mniejsze o rozmiarze 1 µm, co pozwala uzyskać zdjęcia w rozdzielczości 20 Mpix z większą ilością detali. Co ciekawe, podobną technologię Samsung wykorzystał w serii Galaxy S20!

Ponadto Blackview chwali się, że jego kopia iPhone 13 Pro oferuje funkcje HDR 2.0, Night Mode 2.0, HDR Video, AI Portret Bokeh, PotraitColor i AI Beauty.

źródło: AliExpress

We wnętrzu smartfona znajduje się procesor MediaTek Helio P70 2,1 GHz (12 nm) z Arm Mali-G72 900 MHz GPU oraz folia na bazie grafenu, która wraz z technologią CorePilot 4.0 jest w stanie obniżyć temperaturę urządzenia o nawet 6,5℃. Ponadto specyfikacja obejmuje 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także obsługę kart microSD o pojemności do 1 TB.

Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4380 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 18 W (przez port USB-C). Zasilacz znajduje się w pudełku wraz z Blackview A95 (Apple nie dodaje go do iPhone 13 Pro), podobnie jak etui ochronne. Do tego użytkownik może skorzystać też z funkcji ładowania zwrotnego.

źródło: AliExpress

Smartfon oferuje również dźwięk stereo z głośnika AAC-1217 BOX speaker, radio FM i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Urządzenie ma 8,55 mm grubości i waży 195 gramów.

Regularna cena tego smartfona została ustalona na 209,99 dolarów (równowartość ~860 złotych), ale przez ograniczony czas ma być sprzedawany za 159,99 dolarów (~660 złotych) m.in. w oficjalnym sklepie Blackview na platformie AliExpress w trzech wersjach kolorystycznych, w tym ciekawie wyglądającej Fantasy Galaxy Rainbow.