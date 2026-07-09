Oto nowe smartfony Samsunga w pełnej krasie

Kolejna konferencja Galaxy Unpacked, w trakcie której Samsung zaprezentuje 3 nowe smartfony i 2 nowe smartwatche, odbędzie się 22 lipca 2026 roku w Londynie. Już dziś możesz jednak zobaczyć, jak będą wyglądały nadchodzące składaki producenta z Korei Południowej.

Oto smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 w pełnej krasie

Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie największą nowością, ponieważ to pierwszy składany smartfon Samsunga w takiej formie. W jego wnętrzu znajdzie się 7,6-calowy wyświetlacz o proporcjach 4:3, a na zewnątrz 5,5-calowy ekran o proporcjach 16:10. Jeden i drugi będzie matrycą Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

Specyfikacja Samsunga Galaxy Z Fold 8 ma obejmować również procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm), 12 GB RAM, od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W i indukcyjnego o mocy 15 W.

Ponadto składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 zaoferuje dwa aparaty o rozdzielczości 10 Mpix z przysłoną f/2.2 w okrągłych otworach w obu ekranach oraz duet 50 Mpix (f/1.8) + 50 Mpix (f/1.9) z obiektywem ultraszerokokątny na panelu tylnym.

Wiadomo też, że po złożeniu smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma mieć wymiary 123,9×81,9×9,7 mm, a po rozłożeniu 123,9×161,4×4,5 mm. Całość będzie ważyła 200 lub 201 gramów.

Kolejny składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie natomiast bezpośrednim następcą Samsunga Galaxy Z Fold 7, ale pomimo wiele obiecującego dopisku nie przyniesie wielu zmian. Największa to akumulator o większej pojemności – 5000 mAh (vs 4400 mAh), wraz z obsługą ładowania przewodowego o większej mocy (45 W vs 25 W).

Mimo to składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ma ważyć tyle samo ile Samsung Galaxy Z Fold 7, czyli 215 gramów. Co więcej, będzie też smuklejszy o 0,1 mm od swojego poprzednika – jego grubość po rozłożeniu ma bowiem wynosić 4,1 mm.

Ponadto jest mowa, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra może zaoferować aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix (zamiast 12 Mpix). Oprócz jeszcze nowszego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy specyfikacja pozostanie bliźniaczo podobna do parametrów Galaxy Z Fold 7.

Trzeci składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie tylko nieznacznie różnił się od Samsunga Galaxy Z Flip 7 – przede wszystkim ma mieć nieco inne wymiary:

166,8×75,4×6,6 mm po rozłożeniu (vs 166,7×75,2×6,5 mm)

i 85,4×75,4×13,2 mm po złożeniu (vs 85,5×75,2×13,7 mm)

oraz ważyć o 8 gramów mniej – 180 gramów (vs 188 gramów). Ponadto Samsung Galaxy Z Flip 8 ma być dostępny w dwóch wersjach z różnymi procesorami – do sprzedaży w Europie trafi wariant z układem Exynos 2600.

Pozostała specyfikacja techniczna ma być identyczna jak w Samsungu Galaxy Z Flip 7. Mówi się też, że Samsung Galaxy Z Flip 8 może być ostatnim składanym smartfonem z serii Galaxy Z Flip.

22 lipca 2026 roku zadebiutują oficjalnie również nowe smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2, których wygląd też jest już znany.

Nowe składane smartfony Samsunga będą droższe od swoich poprzedników

Nowa generacja składaków Samsunga będzie kosztować więcej niż poprzednia, tak samo jak smartfony z serii Galaxy S26 były droższe w momencie premiery od poprzedników z linii Galaxy S25.

Niedawny przeciek ujawnił ceny Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8: