Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra może Ci zaimponować. To będą wyżyny inżynierii

Dziś smartfon składany jak książka, tj. typu fold, już nie robi takiego wrażenia jak Samsung Galaxy Fold (później Galaxy Z Fold). Mimo to nowy Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra może Ci zaimponować.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra nie będzie odgrzewanym kotletem

Na początku, jeśli nie jesteście w temacie, warto przypomnieć, że Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie bezpośrednim następcą Galaxy Z Fold 7, a Samsung Galaxy Z Fold 8 (bez żadnych dopisków) ma stanowić konkurencję dla pierwszego składanego iPhone’a.

Samsung Galaxy Z Fold 8 (źródło: Android Headlines)

Ujawniona dotychczas przedpremierowo specyfikacja Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra już wskazywała, że Koreańczycy nie odgrzeją bezczelnie kotleta, a nowe informacje dają do zrozumienia, że wespną się na wyżyny swoich możliwości.

Jeden z najaktywniejszych informatorów z Chin, Ice Universe, przekazał, że nowy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ma ważyć dokładnie tyle, ile Samsung Galaxy Z Fold 7, czyli 215 gramów. Nie byłoby to imponujące, gdyby nie dwa istotne „szczegóły”.

Po pierwsze, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zostanie wyposażony w akumulator o większej pojemności – 5000 mAh (vs 4400 mAh), który na dodatek obsłuży ładowanie przewodowe o większej mocy (45 W vs 25 W).

Po drugie, po rozłożeniu smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie miał 4,1 mm grubości, czyli o 0,1 mm mniej niż bezpośredni poprzednik. Inżynierowie w Korei Południowej z pewnością musieli spędzić długie godziny, aby było to możliwe.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 też pokaże, na co stać producenta

Ice Universe poruszył również temat drugiego modelu z tej serii. Twierdzi on, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie ważył 201 gramów oraz zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 4800 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Informator zauważa, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie zatem lżejszy niż Huawei Pura X Max, który waży 229 gramów (na co wpływ ma jednak akumulator o większej pojemności – 5300 mAh). Ponadto Ice Universe ujawnił, że model ten otrzyma nowy sensor o rozdzielczości 50 Mpix z natywną obsługą rejestrowania materiałów w 24 Mpix.

Samsung zamierza wyprodukować więcej egzemplarzy Galaxy Z Fold 8 niż początkowo planował. Wskazuje to, że Koreańczycy wierzą (mają nadzieję?), że spotka się z zainteresowaniem klientów.