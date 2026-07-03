Smartfony i smartwatche Samsunga zdrożeją. Znamy ceny Galaxy Z Fold 8 i Flip 8

Znamy europejskie ceny nowych składanych smartfonów Samsunga – Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Wiem też, ile trzeba będzie zapłacić za Samsunga Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.

Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 – tyle mają kosztować składane smartfony Koreańczyków

Niestety, sytuacja na rynku smartfonów i pozostałej elektroniki nie jest zbyt przyjemna. Ostatnio często słyszymy o podwyżkach i – jeśli potwierdzą się najnowsze informacje – wzrost cen nie ominie tegorocznych składaków Samsunga.

Owszem, Galaxy Z Fold 8 będzie nieco tańszy od zeszłorocznego Samsunga Galaxy Z Fold 7. Należy jednak odnotować, że Galaxy Z Fold 8 nie będzie następcą modelu Z Fold 7, ponieważ taką nazwę ma otrzymać „podstawowy” składak o gorszej specyfikacji – możliwe, że będzie miał też cechy nieoficjalnie zapowiadanego Galaxy Z Fold 8 Wide. Z kolei pełnoprawnym sukcesorem Siódemki ma być Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

To jednak nie koniec zaskakujących wieści z ostatnich tygodni. Mogliśmy też usłyszeć, że seria Samsung Galaxy Z Flip może zniknąć. Ten scenariusz zakłada, że Galaxy Z Flip 8 będzie ostatnim tego typu smartfonem w portfolio Koreańczyków.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide (źródło: Android Headlines)

Przejdźmy jednak wreszcie do cen, które w Europie mają przedstawiać się następująco:

Samsung Galaxy Z Flip 8 256 GB – 1299 euro (wzrost ceny o 100 euro),

Samsung Galaxy Z Flip 8 512 GB – 1499 euro (wzrost ceny o 180 euro).

Samsung Galaxy Z Fold 8 256GB – 1999 euro,

Samsung Galaxy Z Fold 8 512GB – 2199 euro,

Samsung Galaxy Z Fold 8 1TB – 2599 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB – 2199 euro (wzrost ceny o 100 euro),

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB – 2399 euro (wzrost ceny o 180 euro),

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 TB – 2799 euro (wzrost ceny o 280 euro).

Wypada przypomnieć, że w Polsce cena Samsunga Galaxy Z Flip 7 w dniu premiery zaczynała się od 4999 złotych za model 256 GB, a za wersję 512 GB trzeba było zapłacić 5499 złotych. Natomiast Galaxy Z Fold 7 został wyceniony na 8799 złotych za 256 GB, 9299 złotych za 512 GB i 10599 złotych za 1 TB.

Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 – prawdopodobne ceny nowych smartwatchy

W czerwcu poznaliśmy wygląd Samsunga Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2. Natomiast teraz – za sprawą serwisu WinFuture – pojawiły się też ceny nowych smartwatchy koreańskiego producenta. Niestety, będzie drożej niż w zeszłym roku.

Samsung Galaxy Watch 9 (źródło: Android Headlines) Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (źródło: Evan Blass)

Ceny smartwatchy Samsunga na 2026 roku mają wyglądać następująco:

Samsung Galaxy Watch 9 40 mm BT – 409 euro (wzrost ceny o 40 euro),

Samsung Galaxy Watch 9 40 mm LTE – 459 euro (wzrost ceny o 50 euro),

Samsung Galaxy Watch 9 44 mm BT – 439 euro (wzrost ceny o 30 euro),

Samsung Galaxy Watch 9 44 mm LTE – 489 euro (wzrost ceny o 30 euro),

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE – 749 euro (wzrost ceny o 50 euro).

Samsung Galaxy Watch 8 w dniu premiery w Polsce kosztował 1599 złotych za wersję 40 mm Bluetooth, 1799 złotych za 40 mm LTE oraz odpowiednio 1699 i 1899 złotych z kopertą 44 mm. Natomiast Galaxy Watch Ultra (2025) został wyceniony na 2899 złotych.