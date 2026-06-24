Oto nowe smartwatche Samsunga. Tak będą wyglądać Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2

Wszystko wskazuje na to, że nowy smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 i Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zadebiutuje w przyszłym miesiącu (jest mowa o 22 lipca 2026 roku). Już dziś wiadomo jednak, jak będą wyglądały nowe zegarki producenta z Korei Południowej.

Tak będzie wyglądał smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 i Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Kilka dni temu w sieci pojawiły się grafiki, które ujawniły wygląd Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2. Nie pokazywały one jednak wówczas realnego designu, a jedynie dawały pogląd, czego klienci mogą się spodziewać. Teraz natomiast w końcu możecie zobaczyć, jak oba zegarki mają realnie się prezentować.

Samsung Galaxy Watch 9 (źródło: Android Headlines)

Wizualnie nowy smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 będzie bardzo podobny do bezpośredniego poprzednika, tj. modelu Samsung Galaxy Watch 8. Zmiany zajdą natomiast wewnątrz, ponieważ procesor Exynos zastąpi układ Qualcomm Snapdragon Wear Elite.

Serwis Android Headlines podaje, że nowy smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 będzie dostępny w dwóch wersjach (40 mm i 44 mm), a także dwóch kolorach (kremowym i grafitowym w przypadku wariantu 40 mm oraz srebrnym i grafitowym w modelu 44 mm).

Ponadto klienci dostaną do wyboru wersje z samym Bluetooth lub również z obsługą łączności LTE. Koreańczycy nie zamierzają oferować wsparcia dla 5G w tym zegarku. Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ma natomiast występować w trzech wariantach: Bluetooth, 4G/LTE i 5G.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (źródło: Evan Blass)

Ponadto smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 będzie wyposażony w akumulator o pojemności ~790-800 mAh, czyli znacznie większy niż Samsung Galaxy Watch Ultra 1. generacji, który ma na pokładzie ogniwo 590 mAh.

Większy akumulatory otrzyma również smartwatch Samsung Galaxy Watch 9. Jest mowa, że wersja 40 mm ma mieć ogniwo ~390-400 mAh i wariant 44 mm także będzie miał większą baterię (do tej pory nigdzie nie padła jednak konkretna wartość). Dla porównania, Samsung Galaxy Watch 8 ma na pokładzie akumulator o pojemności 325 mAh.

Udostępnione przez Evana Blassa grafiki ujawniają też, że nowy smartwatch Samsung Galaxy Watch 2 Ultra będzie miał wielkość 47 mm, szkło szafirowe, moduł GPS i cechował się odpornością do 10 ATM. Wersja LTE nosi numer SM-L715F.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 Classic nie zadebiutuje w 2026 roku

Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku na rynku zadebiutuje tylko smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 i Samsung Galaxy Watch Ultra 2. generacji. Następcy nie doczeka się natomiast Samsung Galaxy Watch 8 Classic.