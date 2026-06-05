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Samsung jeszcze nigdy tego nie zrobił. Wiesz, co to oznacza?

Grzegorz Dąbek·
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Samsung jeszcze nigdy tego nie zrobił. Wiesz, co to oznacza?

Samsung już raz dokonał „przełomowej” zmiany w swoich składanych smartfonach z serii Galaxy Z Flip. Koreańczycy znów to zrobią – ponownie po raz pierwszy. Podobna praktyka znana jest jednak z innej linii produktowej.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 trafi na rynek w dwóch wersjach

Od kwietnia 2026 roku wiadomo już, jak będzie wyglądał składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8. Trudno dopatrzeć się różnic względem Galaxy Z Flip 7, dlatego wiele osób zdążyło stwierdzić, że producent z Korei Południowej znów „odgrzeje kotleta”. Szczególnie że w obszarze specyfikacji również nie zmieni się wiele.

samsung galaxy z flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8 (Źródło: OnLeaks | MyMobiles)

Najistotniejszą zmianą będzie nowy procesor, ale nie tylko dlatego, że Koreańczycy wymienią układ Exynos 2500 na nowszy model. Po raz pierwszy w historii bowiem składany smartfon typu flip Samsunga otrzyma nie jeden, a dwa różne SoC.

W przypadku składanych smartfonów to nowość, lecz Koreańczycy mają już doświadczenie na tej niwie, ponieważ taka praktyka jest częsta we flagowcach z serii Galaxy S. Właśnie dlatego należy spodziewać się, że do sprzedaży w Polsce trafi składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 z procesorem Exynos 2600, a nie Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Jak nietrudno się domyślić, jest to związane z „optymalizacją kosztów”, jednak – co może być dla Was zaskakujące – informator, który przekazał tę rewelację, sugeruje, że tym razem to procesor Exynos 2600 jest droższy, z uwagi na użycie do produkcji 2-nm litografii, a Qualcomm miał zaoferować Samsungowi swoje procesory w „korzystnych cenach”.

Patrząc z tej perspektywy, można powiedzieć, że mieszkańcy krajów, do których trafi składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 z procesorem Exynos 2600, powinni poczuć się „uprzywilejowani”.

Jakie jeszcze zmiany przyniesie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8?

Nowy model z serii Galaxy Z Flip ma mieć również nieco inne wymiary od poprzednika:

  • Samsung Galaxy Z Flip 8
    • rozłożony – 166,8×75,4×6,6 mm
    • złożony – 85,4×75,4×13,2 mm
  • Samsung Galaxy Z Flip 7
    • rozłożony – 166,7×75,2×6,5 mm
    • złożony – 85,5×75,2×13,7 mm

Ponadto nowy składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 ma ważyć 180 gramów, czyli o 8 gramów mniej od swojego poprzednika. Tak samo jednak jak on otrzyma 6,9-calowy ekran wewnętrzny i 4,1-calowy zewnętrzny oraz identyczny duet aparatów na zewnątrz (50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym) i akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W.

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