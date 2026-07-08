YouTube bez reklam. Pojawił się nowy, darmowy sposób

Jeśli chcesz pozbyć się reklam z YouTube, a jednocześnie nic nie zapłacić, to nowa funkcja w przeglądarce DuckDuckGo powinna Ci się spodobać.

Przeglądarka internetowa DuckDuckGo z funkcją blokowania reklam na YouTube

Dawno nie korzystałem z YouTube w wersji bez reklam i przyznam, że obawiam się tego, co mógłbym zobaczyć. Szczególnie, że reklamy na YouTube stają się coraz bardziej uciążliwe. Po prostu każdego miesiąca opłacam YouTube Premium, czyli z mojej perspektywy jedną z lepszych subskrypcji na rynku.

Przede wszystkim YouTube zastąpił mi telewizję, sięgam po niego także podczas słuchania podcastów oraz jestem użytkownikiem YouTube Music. Do tego dochodzi korzystanie z platformy na różnych urządzeniach – laptop, smartfon, telewizor i samochód. Nie mam czasu, aby kombinować na każdym z tych urządzeń w celu pozbycia się reklam. Dodatkowo płacąc za YouTube Premium wspieram ulubionych twórców.

Nie jestem jednak od tego, aby zachęcać Was do płacenia za YouTube Premium. To nie mnie powinno na tym zależeć, ale Google. W związku z tym, pragnę Was poinformować o pojawieniu się nowego, bezpłatnego sposobu na YouTube bez reklam. Wystarczy zainstalować przeglądarkę internetową DuckDuckGo.

źródło: DuckDuckGo

Blokowanie reklam na YouTube z DuckDuckGo jest banalnie proste

Nowa funkcja, która jest wdrażana wraz z aktualizacją DuckDuckGo, pozwala w łatwy i szybki sposób pozbyć się reklam z YouTube. Rozwiązanie powinno być domyślnie aktywne, ale wypada dodać, że jest dostępne w ustawieniach w sekcji Blokowanie reklam. Oczywiście funkcję można w każdej chwili wyłączyć.

Postanowiłem sprawdzić, czy nowość faktycznie działa zgodnie z założeniami. Dotychczas w żadnym z filmów nie zobaczyłem jakiejkolwiek reklamy. Treści ładowane są natychmiast w dobrej jakości i bez żadnych problemów. Doświadczenie jest porównywalne do korzystania z platformy z opłaconym YouTube Premium.

Blokowanie reklam na YouTube wprowadzane jest w przeglądarce internetowej DuckDuckGo w wersji na Windowsa i komputery Mac, a także na iPhone’y. Wkrótce ma pojawić się też na urządzeniach z Androidem. Jeśli jeszcze nie widzisz omawianej nowości, koniecznie sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji.