Jaki będzie Samsung Galaxy Z Fold 8? Właśnie taki

Im bliżej do premiery, tym mniej składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma tajemnic. Teraz ujawniona została jego szczegółowa specyfikacja techniczna.

Taką specyfikację będzie miał składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8

Wbrew temu, co sugeruje logika, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 nie będzie bezpośrednim następcą Galaxy Z Fold 7, ponieważ tak nazwany zostanie model, mający konkurować z pierwszym składanym iPhonem Ultra. Sukcesorem Galaxy Z Fold 7 ma być Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Dzięki wcześniejszym przeciekom wiedzieliśmy już, jaki „mniej więcej” będzie składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8. Teraz jednak w sieci pojawiły się konkretne informacje na temat specyfikacji technicznej tego urządzenia. Równocześnie serwis Android Headlines udostępnił grafiki, przedstawiające ten model w różnych wersjach kolorystycznych i etui.

Samsung Galaxy Z Fold 8 w etui (źródło: Android Headlines)

Jak twierdzi jeden z branżowych informatorów, składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie miał na zewnątrz ekran o przekątnej 5,5 cala, rozdzielczości QHD+ i proporcjach 16:10 oraz 7,6-calowy wyświetlacz QHD+ o proporcjach 4:3 wewnątrz. Ten ostatni pokryje grubsze szkło UTG, dzięki czemu miejsce zagięcia ma być niemal niewidoczne. W obu przypadkach Koreańczycy wykorzystają ekran Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz.

Na wyposażeniu tego modelu znajdą się również procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) wraz z 12 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz akumulator o pojemności 4800 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W i indukcyjne o mocy 15 W.

Nowy składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 zaoferuje też 4 aparaty: dwa o rozdzielczości 10 Mpix z przysłoną f/2.2 w obrębie wyświetlaczy oraz duet 50 Mpix (f/1.8) + 50 Mpix (f/1.9) z obiektywem ultraszerokokątny na panelu tylnym.

Złożony smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma mieć wymiary 123,9×81,9×9,7 mm, a rozłożony 123,9×161,4×4,5 mm. Masa wyniesie z kolei 201 gramów.

Samsung ma coraz większe oczekiwania wobec Galaxy Z Fold 8

Początkowo mówiło się, że Samsung wyprodukuje około 1 miliona egzemplarzy Galaxy Z Fold 8, jednak według najnowszych informacji Koreańczycy zamierzają wyprodukować od 1,5 do nawet 2 milionów sztuk Galaxy Z Fold 8.

Wciąż nie wiadomo natomiast, ile będzie kosztował składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8.