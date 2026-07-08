Rekin w segmencie pick-upów. Nowy BYD wjeżdża do Europy

Chińczycy zapowiedzieli europejski debiut BYD Shark. Mamy do czynienia ze sporym pick-upem z hybrydowym napędem.

BYD Shark – chiński pickup z hybrydowym napędem

Raczej nikogo nie zaskoczę, gdy napiszę, że Chińczycy mają duży apetyt na europejski rynek motoryzacyjny. Wśród zawodników, którzy mają umożliwić podbój Starego Kontynentu, mamy ogromny koncern BYD. W celu zrealizowania tego planu BYD sukcesywnie poszerza europejskie portfolio produktów.

Wśród oferowanych modeli znajduje się już hybrydowy SUV BYD Seal U DM-i, miejski elektryk BYD Dolphin Surf, kompaktowy SUV BYD Atto 2 czy BYD Sealion 7, będący przedstawicielem popularnego segmentu D-SUV-ów. Natomiast niebawem dołączy do nich hybrydowy pickup nazwany BYD Shark.

Wypada zaznaczyć, że BYD Shark – jak na europejskie standardy – jest dużym samochodem. Wymiary wynoszą bowiem: długość 5457 mm, szerokość 1971 mm i wysokość 1925 mm. Rozstaw osi to natomiast 3260 mm. Pojazd waży 2710 kg, a dopuszczalna masa całkowita to 3500 kg. Maksymalna masa przyczepy wynosi 2500 kg z hamulcem i 750 kg bez hamulca, a prześwit auta to 210 mm z pełnym obciążeniem i 230 mm bez obciążenia.

BYD Shark | fot. BYD

Zaletą ma być technologia BYD Super Hybrid DM-o (Dual Mode Off-road), która łączy osiągi z efektywnością. Na pokładzie znajdują się dwa silniki elektryczne – jednostka przy przedniej osi ma 231 KM i 310 Nm, a silnik przy tylnej osi 204 KM i 340 Nm. Z kolei 4-cylindrowy, 1,5-litrowy silnik spalinowy rozwija moc 150 KM i maksymalny moment obrotowy 240 Nm. Maksymalna moc układu wynosi 436 KM, a maksymalny moment obrotowy 650 Nm, co – w połączeniu z napędem na wszystko koła – pozwala przyspieszać od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy. Prędkość maksymalna to 180 km/h.

BYD Shark może pochwalić się dużym akumulatorem Blade LFP o pojemności 32,2 kWh, który pozwala na uzyskanie do 90 km zasięgu w trybie wyłącznie elektrycznym. W połączeniu z 60-litrowym bakiem paliwa można przejechać do 675 km według WLTP. Akumulator można ładować z mocą AC 11 kW i DC 55 kW, a za sprawą dwóch gniazd zasilania i technologii Vehicle-to-Load (V2L) można dostarczyć do 6 kW do urządzeń zewnętrznych.

We wnętrzu mamy 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, wyświetlacz Head-Up oraz 15,6-calowy ekran systemu multimedialnego z bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Możliwe jest również zdalne sterowanie wybranymi funkcjami pojazdu za pośrednictwem aplikacji BYD (m.in. ogrzewaniem i klimatyzacją kabiny). Wyposażenie standardowe obejmuje ponadto indukcyjną ładowarkę do smartfonów o mocy 50W, przednie i tylne czujniki parkowania współpracujące z kamerą 360 stopni, a także bezkluczykowy dostęp.

BYD Shark | fot. BYD

Na BYD Shark trzeba jeszcze chwilę poczekać

Po debiucie podczas Festiwalu Prędkości w Goodwood, model BYD Shark trafi początkowo do sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Z kolei w drugiej połowie 2026 roku będzie stopniowo wprowadzany na wybrane rynki europejskie. Klienci będą mogli wybrać jeden z pięciu lakierów – Atlantis Blue (standardowy), Obsidian Black, Polar White, Grey Green oraz Sunrise Orange.