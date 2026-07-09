Nowy flagowiec Xiaomi nie będzie „Ultra”. Co w zamian?

Kilka miesięcy temu Kuba testował flagowy smartfon Xiaomi 17 Ultra i miał o nim sporo dobrego do powiedzenia, co zresztą najlepiej potwierdza wysoka ocena: 9/10. Okazuje się jednak, że model ten może nie doczekać się bezpośredniego następcy. Wygląda na to, że chiński producent ma inne plany.

(Ponoć) nie będzie Xiaomi 18 Ultra. Prace nad smartfonem miały zostać anulowane

Zwykle dobrze poinformowany Kartikey Singh twierdzi, że w kolejnej serii flagowych smartfonów zabraknie modelu z dopiskiem Ultra. Prace nad nim zostały, ponoć, anulowane i zamiast tego pojawią się jedynie trzy urządzenia: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Prawdopodobnie przynajmniej dwa z nich doczekają się również premiery poza granicami Chin.

Nie jest do końca jasne, skąd taka decyzja Xiaomi, chociaż o możliwości anulowania flagowca z dopiskiem Ultra wspominało się już od kilku miesięcy. Za jeden z potencjalnych powodów uważa się gwałtowny wzrost cen pamięci, który miałby uniemożliwiać chińskiemu producentowi zaoferować pożądaną konfigurację w jakkolwiek atrakcyjnej cenie.

Równocześnie można spodziewać się, że Xiaomi 18 Pro Max będzie dostępny w cenie zbliżonej do Xiaomi 17 Ultra. Nie wiadomo, czy zbliżą się do siebie także w kontekście specyfikacji, choć już Siedemnastki różniło niewiele (Pro Max miał pojemniejszy akumulator, ale Ultra dysponował lepszym aparatem).

Xiaomi 17 Ultra (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Co dalej?

Spokojnie, to tylko pauza

Co ciekawe, Kartikey Singh twierdzi, że nie jest to stała zmiana, a jedynie pauza. Pod koniec 2027 lub na początku 2028 roku na rynku zadebiutować ma Xiaomi 19 Ultra, będący topowym modelem jeszcze kolejnej generacji flagowców.

Przypomnę, że zaledwie kilka dni temu inny informator – Digital Chat Station – doniósł, że firma Xiaomi zrezygnowała z rozwoju serii Civi i nie zobaczymy już nowych smartfonów spod tego znaku. Dla nas w Polsce nie jest to duża strata, bo modele te i tak nie docierały do naszego kraju. Ogólnie jednak szkoda, bo była to linia obfitująca w interesujące urządzenia.