To może być ostatni taki smartfon Samsunga

Sytuacja na rynku z roku na rok jest coraz trudniejsza. W związku z tym nigdy nie można mieć pewności, że dany model doczeka się następcy. Tak też może być w przypadku tego smartfona.

Samsung może zrezygnować z kontynuacji tej serii smartfonów, ponieważ zmieniła się sytuacja na rynku

Można powiedzieć, że kiedy w 2019 roku Samsung zaprezentował pierwszy składany smartfon Samsung Galaxy Fold, rozpoczęła się nowa era w jego historii. W 2020 roku do – już – serii Galaxy Z dołączył Samsung Galaxy Z Flip, a w grudniu 2025 roku zadebiutował Galaxy Z TriFold.

Ten ostatni został już wycofany ze sprzedaży i – jak twierdzi jeden z informatorów z Chin – podobny los może spotkać też serię Galaxy Z Flip. Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, to według przywoływanego leakstera Samsung ma ku temu solidne powody.

Pierwszym jest radykalny wzrost kosztów, szczególnie pamięci, którego Samsung nie może lub nie chce wziąć na siebie. Świadczy o tym niedawna podwyżka cen modeli Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 w Polsce (i nie tylko). Prezes Xiaomi uważa, że ceny pamięci nie przestaną rosnąć ani w 2027, ani w 2028 roku, przez co ceny smartfonów mogą osiągnąć rekordowe wysokie poziomy.

Kolejnym powodem, przez który producent z Korei Południowej może zrezygnować z kontynuacji serii Galaxy Z Flip, jest dojrzałość tego produktu i brak możliwości wprowadzenia rewolucyjnych zmian. Potwierdzają to informacje na temat Samsunga Galaxy Z Flip 8, które nie brzmią szczególnie obiecująco.

Seria Samsung Galaxy Z Flip może zniknąć też dlatego, że zmieniają się preferencje klientów

Samsung Galaxy Z Flip 8 może też być ostatnim modelem z tej rodziny również dlatego, że zmieniają się preferencje klientów. Początkowo składane smartfony typu flip sprzedawały się lepiej niż smartfony składane jak książka (tj. foldy).

Według Counterpoint Research od 2024 roku foldy cieszą się większą popularnością niż flipy i premiera iPhone’a Ultra w 2026 roku ma tylko wzmocnić ten trend. Zareagować na niego ma jednak nie tylko Samsung, ale też konkurencja – niedawno pojawiła się informacja, że również Xiaomi nie zamierza dalej wprowadzać na rynek smartfonów z serii Mix Flip z uwagi na niską sprzedaż.

Los „klapek” wydaje się zatem przesądzony, ponieważ nie słychać też o nowych flipach największych producentów, jak Oppo i Vivo. Niewykluczone, że jedynie Motorola pozostanie na placu boju, kontynuując dziedzictwo linii Razr.