Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie odgrzewanym kotletem? Nie do końca

Samsung Galaxy Z Flip 8 zadecydowanie nie będzie główną gwiazdą kolejnego Galaxy Unpacked, ale wcale nie dlatego, że Koreańczycy zwyczajnie „odgrzeją kotleta”. Następca Galaxy Z Flip 7 przyniesie bowiem kilka zmian.

Czym smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie różnił się od Samsunga Galaxy Z Flip 7?

Niedawno dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8. Na pierwszy rzut oka wydaje się on bliźniaczo podobny do swojego bezpośredniego poprzednika, lecz w rzeczywistości ma mieć nieco inne wymiary:

166,8×75,4×6,6 mm po rozłożeniu (vs 166,7×75,2×6,5 mm),

85,4×75,4×13,2 mm po złożeniu (vs 85,5×75,2×13,7 mm).

Render Samsung Galaxy Z Flip 8 (Źródło: OnLeaks | MyMobiles)

Podczas gdy same wymiary zmienią się minimalnie i różnica w nich będzie dla przeciętnego klienta niezauważalna (bez użycia linijki), to smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 ma być również wyraźnie lżejszy od swojego poprzednika.

Według informacji, jakie napłynęły z Korei Południowej, nowy składany smartfon Samsunga będzie bowiem ważył 180 gramów, czyli o 8 gramów mniej niż Galaxy Z Flip 7. Taką różnicę już zdecydowanie można poczuć w ręce.

Największą zmianą będą jednak nie minimalnie inne wymiary i mniejsza masa, tylko nowy zawias, dzięki któremu miejsce zagięcia wyświetlacza ma być niemal niewidoczne, a na pewno nie rzucać się w oczy tak bardzo jak do tej pory.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 zawiedzie jednak w kluczowych dla klientów aspektach

Wymienione powyżej zmiany nie są rewolucyjne, lecz zdecydowanie mogą zostać pochwalone przez klientów. W przeciwieństwie do pojemności akumulatora i maksymalnej obsługiwanej mocy ładowania, gdyż w tym obszarze… niestety nic się nie zmieni.

Nowy smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8, tak jak Samsung Galaxy Z Flip 7, zostanie bowiem wyposażony w akumulator o pojemności 4300 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 25 W. Ponadto na jego zewnętrznej stronie znajdzie się taki sam zestaw aparatów, tj. 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Wyświetlacze również mają mieć identyczne przekątne (6,9 cala wewnątrz i 4,1 cala na zewnątrz).

Mówi się też, że smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie droższy niż Galaxy Z Flip 7, który w momencie premiery kosztował 4999 złotych za wersję 256 GB i 5499 złotych za wariant 512 GB. W kwietniu 2026 roku Samsung podniósł jednak ceny najnowszych składanych smartfonów, w związku z czym sugerowana cena wersji 512 GB wzrosła do 6149 złotych.