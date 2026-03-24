Specyfikacja Galaxy Z Fold 8 ujawniona. Samsung znów przesunie granicę

Choć smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 zadebiutuje dopiero latem 2026 roku, to już teraz ujawniona została jego specyfikacja techniczna. W porównaniu z Galaxy Z Fold 7 różnice będą widoczne gołym okiem.

Nowy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 nie będzie rewolucyjny, ale producent wprowadzi zauważalne zmiany

Samsung Galaxy Z Fold 7, który zadebiutował 9 lipca 2025 roku, przyniósł całkiem sporo zmian względem Galaxy Z Fold 6. Przede wszystkim większe wyświetlacze (8-calowy wewnątrz i 6,5-calowy na zewnątrz vs odpowiednio 7,6 i 6,3 cala), ale też 10 Mpix aparat w środku w otworze w ekranie (zamiast 4 Mpix pod wyświetlaczem) i większy sensor w aparacie ultraszerokokątnym (1/2,55″ vs 1/3,2″).

Istotnie też zmieniły się jego grubość i waga względem poprzednika, bowiem po rozłożeniu ma 4,2 mm, a po złożeniu 8,9 mm (vs 5,6 i 12,1 mm), natomiast jego masa to 215 gramów (vs 239 gramów). Koreańczycy wysoko zatem podnieśli poprzeczkę, lecz – jak wynika z najnowszych informacji – zamierzają podnieść ją jeszcze wyżej.

Jeden z najaktywniejszych informatorów przekazał, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma być jeszcze smuklejszy i lżejszy niż Galaxy Z Fold 7. Różnica może być zatem widoczna gołym okiem oraz odczuwalna, gdy weźmie się do rąk oba modele.

Pomimo (dalszej) redukcji grubości i masy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma być wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W, co będzie największą zmianą względem Galaxy Z Fold 7, który ma baterię 4400 mAh i wspiera ładowanie o mocy maksymalnie 25 W.

Ponadto według przedpremierowych doniesień smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 otrzyma dwuwarstwowe UTG na ekranie wewnętrznym, co ma zredukować widoczność i wyczuwalność miejsca zgięcia (podobne rozwiązanie ma wykorzystać też Apple w swoim pierwszym składanym iPhonie, którego premiery spodziewamy się jesienią 2026 roku).

Oprócz tego smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma być wyposażony w komorę parową, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz podobne ekrany jak Galaxy Z Fold 7. Oznacza to, że w jego wnętrzu znajdzie się 8-calowy, a na zewnątrz 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED.

Użytkownicy dostaną też do dyspozycji trzy aparaty, w tym główny z 200 Mpix matrycą o wielkości 1/1,3″ i 10 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. Trzeci, ultraszerokokątny, ma natomiast mieć rozdzielczość 50 Mpix, a nie 12 Mpix jak w Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Galaxy Z Fold 7 – porównanie specyfikacji przed premierą

Samsung Galaxy Z Fold 8

(specyfikacja nieoficjalna) Samsung Galaxy Z Fold 7 Wyświetlacz wewnętrzny 8 cali 8 cali Wyświetlacz zewnętrzny 6,5 cala 6,5 cala Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12/16 GB 12/16 GB Pamięć wbudowana 256, 512 GB, 1 TB 256, 512 GB, 1 TB Akumulator 5000 mAh

ładowanie do 45 W 4400 mAh

ładowanie do 25 W Aparat na zewnątrz – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 10 Mpix z 3x zoomem optycznym – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– teleobiektyw 10 Mpix z 3x zoomem optycznym