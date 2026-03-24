Specyfikacja Galaxy Z Fold 8 ujawniona. Samsung znów przesunie granicę

Choć smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 zadebiutuje dopiero latem 2026 roku, to już teraz ujawniona została jego specyfikacja techniczna. W porównaniu z Galaxy Z Fold 7 różnice będą widoczne gołym okiem.
Nowy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 nie będzie rewolucyjny, ale producent wprowadzi zauważalne zmiany
Samsung Galaxy Z Fold 7, który zadebiutował 9 lipca 2025 roku, przyniósł całkiem sporo zmian względem Galaxy Z Fold 6. Przede wszystkim większe wyświetlacze (8-calowy wewnątrz i 6,5-calowy na zewnątrz vs odpowiednio 7,6 i 6,3 cala), ale też 10 Mpix aparat w środku w otworze w ekranie (zamiast 4 Mpix pod wyświetlaczem) i większy sensor w aparacie ultraszerokokątnym (1/2,55″ vs 1/3,2″).
Istotnie też zmieniły się jego grubość i waga względem poprzednika, bowiem po rozłożeniu ma 4,2 mm, a po złożeniu 8,9 mm (vs 5,6 i 12,1 mm), natomiast jego masa to 215 gramów (vs 239 gramów). Koreańczycy wysoko zatem podnieśli poprzeczkę, lecz – jak wynika z najnowszych informacji – zamierzają podnieść ją jeszcze wyżej.
Jeden z najaktywniejszych informatorów przekazał, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma być jeszcze smuklejszy i lżejszy niż Galaxy Z Fold 7. Różnica może być zatem widoczna gołym okiem oraz odczuwalna, gdy weźmie się do rąk oba modele.
Pomimo (dalszej) redukcji grubości i masy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma być wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W, co będzie największą zmianą względem Galaxy Z Fold 7, który ma baterię 4400 mAh i wspiera ładowanie o mocy maksymalnie 25 W.
Ponadto według przedpremierowych doniesień smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 otrzyma dwuwarstwowe UTG na ekranie wewnętrznym, co ma zredukować widoczność i wyczuwalność miejsca zgięcia (podobne rozwiązanie ma wykorzystać też Apple w swoim pierwszym składanym iPhonie, którego premiery spodziewamy się jesienią 2026 roku).
Oprócz tego smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 ma być wyposażony w komorę parową, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz podobne ekrany jak Galaxy Z Fold 7. Oznacza to, że w jego wnętrzu znajdzie się 8-calowy, a na zewnątrz 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED.
Użytkownicy dostaną też do dyspozycji trzy aparaty, w tym główny z 200 Mpix matrycą o wielkości 1/1,3″ i 10 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. Trzeci, ultraszerokokątny, ma natomiast mieć rozdzielczość 50 Mpix, a nie 12 Mpix jak w Galaxy Z Fold 7.
Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Galaxy Z Fold 7 – porównanie specyfikacji przed premierą
|Samsung Galaxy Z Fold 8
(specyfikacja nieoficjalna)
|Samsung Galaxy Z Fold 7
|Wyświetlacz wewnętrzny
|8 cali
|8 cali
|Wyświetlacz zewnętrzny
|6,5 cala
|6,5 cala
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12/16 GB
|12/16 GB
|Pamięć wbudowana
|256, 512 GB, 1 TB
|256, 512 GB, 1 TB
|Akumulator
|5000 mAh
ładowanie do 45 W
|4400 mAh
ładowanie do 25 W
|Aparat na zewnątrz
|– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 50 Mpix
– teleobiektyw 10 Mpix z 3x zoomem optycznym
|– główny 200 Mpix
– ultraszerokokątny 12 Mpix
– teleobiektyw 10 Mpix z 3x zoomem optycznym