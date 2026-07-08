Nadchodzi przełomowa Motorola. Dołączy do elitarnego grona

Najlepszym sposobem na wyróżnienie się na rynku najczęściej jest zrobienie czegoś jako pierwszy albo jeden z pierwszych. Motorola i jej nowy smartfon mają szansę na dołączenie do pionierskiego grona.

Motorola Edge 70 Max nadchodzi

Obecnie w ofercie producenta w rodzinie Edge 70 znajdziemy cztery modele – Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Pro oraz Edge 70 Pro Plus (dostępny w Indiach). Teraz jesteśmy pewni, że nie było to ostatnie słowo Motoroli i wkrótce możemy spodziewać się debiutu modelu Edge 70 Max.

Dowodem na istnienie urządzenia i zbliżającą się premierę są grafiki umieszczone w serwisie Flipkart. Dzięki nim możemy przyjrzeć się nie tylko ogólnej sylwetce urządzenia, ale również poznać jego mocne strony. Jedna z funkcji będzie w tym przypadku wręcz przełomowa.

Motorola z magnesami w smartfonie

W większości zacieniona obudowa zdradza, że Edge 70 Max powinien charakteryzować się płaskim ekranem, lekko zaokrągloną ramką oraz kwadratową wyspą na aparaty z czterema wypustkami – widać w nich m.in. główny aparat oraz zestaw diod LED. Nie wiadomo, ile dodatkowych obiektywów planuje Motorola, choć według nieoficjalnych informacji z czerwca 2026 roku powinniśmy spodziewać się obecności ultraszerokiego kąta oraz teleobiektywu.

Co do najważniejszych funkcji smartfona – z grafik możemy dowiedzieć się, że zastosowane w smartfonie NPU oferuje aż 46% lepsze osiągi w pracy z AI. Szkoda, że nie doprecyzowano, w porównaniu z jakim smartfonem lup chipsetem związany jest aż taki duży skok w osiągach – o tym, że sprzęt może zasilać zaprezentowany w listopadzie 2025 roku Snapdragon 8 Gen 5, również mówi się od kilku tygodni.

Motorola Edge 70 Max (źródło: Flipkart) Motorola Edge 70 Max (źródło: Flipkart)

O wiele ciekawszy jest ostatni obrazek z wizerunkiem smartfona podłączanego do ładowarki indukcyjnej z podpisem „effortlessly fast” (szybki bez żadnego wysiłku – tłum. własne) oraz „snap with max magnetic power” (trzaśnięcie z maksymalną siłą magnesu).

Choć fraza „snap” ma wiele znaczeń, to w tym kontekście najczęściej kojarzona jest z ruchem, w którym ładowarka indukcyjna, wyposażona w magnesy, podczepia się do kompatybilnego urządzenia – jak w przypadku niektórych inteligentnych zegarków z dedykowaną stacją ładującą.

Grafika sugeruje zatem, że Motorola Edge 70 Max może być kolejnym smartfonem z Androidem kompatybilnym z magnetycznym ładowaniem Qi2. Dotychczas jedynymi urządzeniami, wyposażonymi w tę technologię, pozostają telefony Google z serii Pixel 10 oraz HMD Skyline. Samsungi od czasów Galaxy S24 oraz Galaxy Z Fold 6 / Galaxy Z Flip 6 też wpierają Qi2, ale w tym przypadku magnesy nie są wbudowane w smartfon, a w oficjalne, kompatybilne ze standardem etui.

Motorola ma więc szansę dołączyć wkrótce do naprawdę elitarnego grona. Nie pozostaje nic innego, jak wyczekiwać kolejnych szczegółów dotyczących modelu Edge 70 Max.