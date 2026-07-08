Samsung podał datę premiery nowych flagowców. Możesz zyskać śmieszny rabat

Samsung ujawnił, kiedy oficjalnie zaprezentuje nową generację flagowych smartfonów z serii Galaxy Z. Zainteresowani nimi klienci mogą zapewnić sobie rabat, choć jego wysokość jest śmiesznie niska.

Oto data premiery Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8

Producent z Korei Południowej oficjalnie poinformował 8 lipca 2026 roku, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 zostanie zaprezentowany 22 lipca 2026 roku. Data ta nie jest niespodzianką, ponieważ pojawiła się ona w przeciekach już wiele tygodni temu.

Zaskoczeniem natomiast jest miejsce najbliższego Galaxy Unpacked – konferencja, poświęcona nowym składanym smartfonom Samsunga, odbędzie się bowiem w Londynie, podczas gdy poprzednie premiery organizowano w Stanach Zjednoczonych. Skąd wynika ta zmiana? Nie wiadomo.

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Po zapisaniu się do newslettera na stronie producenta z Korei Południowej klient otrzyma kod rabatowy o wartości 150 złotych do wykorzystania przy zakupie wskazanego urządzenia Galaxy od godziny 15:00 dnia 22 lipca 2026 roku do końca 6 sierpnia 2026 roku. Liczba użyć kodów jest jednak ograniczona do 2000 razy.

Po zapisaniu się do newslettera można wypełnić jeszcze dodatkowy formularz, aby otrzymać słuchawki prawdziwie bezprzewodowe TWS – Samsung Galaxy Buds 3 lub Samsung Galaxy Buds 3 Pro. W tym przypadku również pula jest ograniczona – do 1500 sztuk dla Galaxy Buds 3 i do 4200 sztuk dla Galaxy Buds 3 Pro.

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Oferowany przez Samsunga rabat jest jednak śmiesznie niski w sytuacji, gdy nowe składane smartfony Samsunga będą droższe o nawet blisko 300 euro od swoich poprzedników. Jedynie smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 o bardziej kwadratowych proporcjach ma kosztować podobnie jak Galaxy Z Fold 7. Następcą tego osatatniego będzie natomiast smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra w już dużo wyższej cenie.

Można jednak oczekiwać, że Koreańczycy nie ograniczą się do rabatu w wysokości 150 złotych i zaoferują jeszcze jakąś ofertę premierową, aczkolwiek raczej nie ma co liczyć na zwykły rabat, ponieważ to nie w stylu Samsunga (chyba że przy zakupie większej liczby urządzeń).

22 lipca 2026 roku zadebiutuje również smartwatch Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 – możliwe, że kod rabatowy o wartości 150 złotych będzie można wykorzystać również przy zakupie nowych zegarków firmy z Korei Południowej (których ceny także mają być wyższe od cen poprzedników – od 30 do 50 euro).