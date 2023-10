Play jest królem w tym rankingu. Konkurencja daleko w tyle

Operatorzy mają wiele do zyskania, ale też i stracenia. Play ponownie dzierży laur zwycięstwa, podczas gdy jego najwięksi konkurenci nie mają powodów do zadowolenia. Szczególnie jeden z nich, i to nie pierwszy raz.

Play po raz kolejny zwyciężył

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił najnowszy raport na temat przenoszenia numerów pomiędzy operatorami w trzecim kwartale 2023 roku. Wynika z niego, że od 1 lipca do 30 września 2023 roku klienci przenieśli w sumie 375745 numerów w sieciach mobilnych, czyli więcej niż w drugim kwartale 2023 roku, gdy było to 350041 numerów.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

W przypadku operatorów infrastrukturalnych kolejność na podium jest jednak identyczna jak w poprzednim okresie – ponownie to Play zyskał najwięcej numerów – w trzecim kwartale 2023 roku aż 42748, czyli o ponad 10000 więcej niż w Q2 2023 (30998)! Pozytywny bilans odnotowano również w przypadku T-Mobile, podobny jak w drugim kwartale 2023 roku – 4703 vs 4737.

Po drugiej stronie „barykady” znajdują się kolejno Orange i Plus. Francuski operator stracił bowiem od 1 lipca do 30 września 6330 numerów, natomiast Plus aż… 60571! O ile w przypadku Orange jest to wynik lepszy niż w poprzednim kwartale (-8615), to Plus stracił jeszcze więcej numerów (-53380 w Q2 2023). Powinno mu dać to do myślenia, ponieważ od początku 2023 roku stracił łącznie ~152,5 tys. numerów.

Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Łącznie Orange -16951 -8615 -6330 -57462 Play 18406 30998 42748 92152 Plus -38546 -53380 -60571 -152497 T-Mobile 13934 4737 4703 23374

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Na polskim rynku telekomunikacyjnym funkcjonują jednak nie tylko operatorzy infrastrukturalni, ale też wirtualni (MVNO) i trzech z nich może się pochwalić lepszym bilansem niż T-Mobile. Mowa tu o sieciach Vectra (4970), Mobile Vikings (4867) i Premium Mobile (4850).

Przenoszenie numerów w sieciach stacjonarnych

Choć telefonia stacjonarna nie jest już tak popularna jak kiedyś, to wciąż jest powszechnie wykorzystywana, jednak także w tym segmencie numery nie stoją w miejscu, bo również są przenoszone.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trzecim kwartale 2023 roku przeniesiono 51750 numerów w sieciach stacjonarnych, o nieco ponad 2000 więcej niż w poprzednim (49740). Najlepszym bilansem mogą pochwalić się Marat Sp. z o.o. (8101), BT Poland Sp. z o.o. (5926) i Verizon Polska Sp. z o.o. (3940), podczas gdy Orange, Plus i T-Mobile są na minusie (odpowiednio 7601, 7678 i 6433). Play natomiast zyskał netto 788 numerów.