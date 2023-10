Powrót na uczelnię z Plusem jest łatwiejszy

Artykuł sponsorowany

Niezależnie od tego, czy na uczelnię wracamy z uśmiechem na twarzy, czy jednak traktujemy to tylko jako obowiązek, warto się dobrze przygotować. Osoby poszukujące atrakcyjnych ofert na internet i głosowych zdecydowanie powinny sprawdzić, co zapewnia Plus.

Zadbaj o dostęp do szybkiego i mobilnego internetu

W obecnych czasach studiowanie bez połączenia z siecią jest niemal niemożliwe i to niezależnie od wybranego kierunku. W związku z tym, przed przekroczeniem akademickich progów, warto wybrać najlepszą dla naszych potrzeb ofertę internetu. Warto tutaj sprawdzić zarówno, czy jesteśmy w zasięgu danej sieci, jak również dobrze zastanowić się ile gigabajtów potrzebujemy.

Studenci, którzy często mają dość ograniczony budżet, zdecydowanie nie powinni wybierać najwyższej oferty z podejściem „może kiedyś się przyda”. Warto w miarę możliwości ustalić, ile faktycznie wykorzystujemy gigabajtów internetu w miesiącu. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że dochodzi nam jeszcze internet w smartfonie, czyli najpewniej kilkanaście lub kilkadziesiąt gigabajtów, a na uczelni najpewniej dostępna jest sieć Wi-Fi.

Wybierając odpowiedni, dostosowany do nas pakiet, możemy zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Otóż podstawowa oferta Plusa na internet mobilny zaczyna się od 100 GB za 49 złotych na miesiąc. Wyżej mamy pakiet 200 GB za 69 złotych/mies. i 700 GB za 99 złotych/mies. Wszystkie opcje dotyczą internetu 5G.

Dla wielu studentów zaletą może okazać się również dostęp do Disney+ nawet rok w prezencie. Pozwala na kolejne oszczędności, bowiem normalnie za możliwość oglądania Disney+ musimy zapłacić 28,99 złotych/mies.

Może światłowód?

Internet mobilny świetnie sprawdza się w miejscach, w których nie mamy dostępu do Wi-Fi lub innej opcji połączenia z siecią. W innym scenariuszu, gdy przykładowo zamierzamy korzystać z komputera głównie w domu, lepszym wyborem powinien okazać się internet światłowodowy, który także oferowany jest przez Plusa.

Internet światłowodowy, którego – jasne – nie zabierzemy ze sobą, aby zrobić projekt na studia w pobliskiej kawiarni, ma jednak inne zalety. Wśród plusów z pewnością znajduje się brak limitów danych, a więc nie musimy martwić się, że wykorzystamy pakiet gigabajtów w ciągu miesiąca.

W przypadku internetu światłowodowego też warto dobrze zastanowić się, jaka oferta jest nam potrzebna, bo tutaj również jest możliwość zaoszczędzenia na kolejne wyjście z kolegami. Przykładowo, gdy nie zamierzamy pobierać ogromnych plików lub współdzielić łącza z kilkoma innymi domownikami, w zupełności wystarczające powinno być połączenie 150 Mb/s za 39 złotych miesięcznie. Pozwoli ono nie tylko ma komfortową naukę, ale też rozrywkę – np. oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości. Disney+, który dodawany jest jako prezent za 0 złotych nawet przez rok, będzie działał na takim łączi bez żadnych zarzutów.

Oczywiście, gdy potrzebujemy szybszego łącza, Plus powinien spełnić nasze wymagania. Za 49 złotych/mies. dostajemy 300 Mb/s, za 59 złotych/mies. już 600 Mb/s., a za 69 złotych maksymalna prędkość to 1 Gb/s. Wyższymi opcjami powinni zainteresować się przykładowo studenci, którzy w wolnych chwilach lubią pograć na konsoli – szybsze łącze pozwala odczuwalnie skrócić czas potrzebny na pobranie gry lub aktualizacji, a tutaj często pliki potrafią mieć kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt gigabajtów.

(fot. Engin Akyurt / pexels.com)

Pozostań w kontakcie

Skoro temat internetu mamy już za sobą, czas zastanowić się nad ofertą głosową. W końcu życie bez smartfona jest równie nieprzyjemne i trudne, jak to bez internetu. Dla studenta, oprócz nielimitowanych rozmów czy SMS-ów, kluczowy będzie dostęp do dużych paczek internetu.

Duża paczka gigabajtów może nawet sprawić, że nie będzie konieczne decydowanie się na oddzielną ofertę internetu mobilnego. W końcu w wybranych scenariuszach, gdy nie będziemy mogli połączyć się z siecią Wi-Fi, za router posłuży nam smartfon. Tutaj mam dobrą informację dla studentów zainteresowanych takim rozwiązaniem – w ofercie Plus na kartę mamy całkiem pokaźne paczki internetu do dyspozycji.

Przykładowo już za 30 złotych/mies dostajemy nawet 30 GB internetu. Dla osób, które potrzebują większych paczek internetu, dostępne są wyższe, cykliczne pakiety. Za 35 złotych/mies. mamy paczkę 40 GB lub za 40 złotych/mies. otrzymujemy 50 GB. Oczywiście to wszystko z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami.

Może jednak abonament? W Plusie oferta startuje od Abonamentu S za 39 złotych/mies, ale tutaj dostajemy zaledwie 6 GB internetu, co nie jest dużą wartością. Warto więc zdecydować się na wyższy abonament, przykładowo Abonament M za 59 złotych/mies. z paczką 50 GB. Ewentualnie, jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy rozważyć ofertę 2 abonamentów w cenie 1.

Drugi abonament możemy wziąć z naszym partnerem, z którym przykładowo wybraliśmy się razem na studia. Wówczas na abonament mogą składać się dwie osoby, co pozwola odczuwalnie obniżyć jego cenę. Za 59 złotych/mies. mamy nielimitowane SMS-y, MMS-y i rozmowy i paczkę internetu 100 GB na dwie osoby. Brzmi ciekawie? Zdecydowanie tak.

Potrzebujesz nowy smartfon? Plus również tutaj pozwala zaoszczędzić

Temat internetu i oferty głosowej mamy już omówiony, więc przejdźmy do prawdopodobnie najprzyjemniejszej części, czyli wyboru nowego smartfona. Owszem dla wielu będzie to najprzyjemniejsza czynność, ale niestety też ta najdroższa. Nowy smartfon można wybrać wraz z abonamentem w Plusie lub skorzystać z dwóch programów przygotowanych przez operatora, które pozwalają zaoszczędzić przy kupnie nowego urządzenia.

Pierwsza opcja do zdecydowanie się na Plus Wymiana, czyli program ratalny, który pozwala kupić iPhone’a w niskich ratach i co 2 lata wymieniać go na nowszy model. W celu skorzystania z tej oferty należy wybrać dowolny abonament oraz jeden ze smartfonów Apple z linii iPhone 15 w umowie ratalnej na 36 miesięcy.

Jeśli jednak nie potrzebujemy nowego iPhone’a co 2 lata, to lepszym wyborem powinna być oferta Plus Odkup. Jak to działa? Już wyjaśniam, co warto wiedzieć:

klienci mogą odsprzedać używane smartfony marek: Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony, Xiaomi oraz Apple,

środki ze sprzedaży urządzenia zostaną przekazane na konto użytkownika i mogą zostać przeznaczone na pokrycie rat za nowy sprzęt lub zakup usług w Plusie,

ocena stanu technicznego telefonu jest wykonywana automatycznie poprzez dedykowaną aplikację w salonie Plusa i zajmuje to tylko kilku minut.

Materiał powstał na zlecenie Polkomtel