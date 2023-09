Kilometry światłowodu Orange i nowe karty eSIM liczone w dziesiątkach tysięcy

Orange sukcesywnie rozbudowuje sieć światłowodową w naszym kraju. Często w tym celu korzysta z dofinansowań. Teraz firma podsumowuje i chwali się, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zbudowała ponad 25000 kilometrów światłowodu.

Inwestycje Orange w liczbach

W ciągu ostatnich lat, Orange Polska, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), zrealizowało inwestycje w ponad 4200 miejscowościach w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim.

Łączna długość wybudowanej przez Orange sieci światłowodowej wyniosła dokładnie 25164,21 km – to jak podkreśla operator wystarczyłoby, żeby okrążyć nasz kraj siedmiokrotnie. Pozwoliło to operatorowi na dotarcie do 3000 szkół oraz 400000 gospodarstw domowych. Szybka sieć światłowodowa zbudowana przez Orange w ramach POPC jest dostępna dla wszystkich operatorów. Firma podkreśla, że od 2015 roku zainwestowała ponad 4 mld złotych własnych środków w budowę światłowodów.

Warto dodać, że równolegle z dofinansowanymi budowami, Orange realizowało także tworzenie sieci światłowodowych finansowane w 100% ze swoich środków. Efektem takich działań są miejscowości, w których operator zasięgiem szybkiej sieci obejmuje niemal wszystkie adresy. Rekordzistą w tym zakresie jest wieś znajdująca się w Małopolsce. Ochotnica Górna może pochwalić się wynikiem 97% zasięgu sieci.

W ramach POPC zakończyliśmy działania we wszystkich z 18 obszarów inwestycyjnych, gdzie budowaliśmy sieć światłowodową w największym jak dotąd, drugim konkursie na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Prace w zakresie projektów z ostatniego, czwartego konkursu jeszcze trwają. Ich zakończenie ma nastąpić przed końcem 2023 roku. Piotr Jaworski – członek Zarządu ds. Sieci i Technologii Orange Polska

eSIM coraz popularniejsze u Pomarańczowych

eSIM to nowoczesna technologia karty SIM, która jest wbudowana bezpośrednio w urządzenie mobilne, eliminując potrzebę korzystania z fizycznych kart SIM. Umożliwia to łatwe przełączanie się między operatorami oraz planami taryfowymi. Ponadto niesie szereg innych korzyści, takich jak choćby dbanie o ekologię poprzez zmniejszone użycie plastiku.

Warto zaznaczyć, że Orange to pierwszy w Polsce operator, który zagwarantował swoim klientom dostęp do standardu eSIM. Jak widać, stał się wśród nich bardzo popularny, ponieważ operator poinformował, że wydanych zostało już 315500 takich kart.

Zwiększa się także dostępność smartfonów obsługujących taką technologię, chociaż trzeba zauważyć, że wciąż brakuje ich na tzw. „średniej półce”, a budżetowe smartfony wspierające technologię eSIM to zdecydowana mniejszość. Bardzo możliwe, że ten stan zmieni się w kolejnych latach, a te, dzisiaj jeszcze nieco egzotyczne rozwiązania, staną się codziennością większości użytkowników.