InPost Pay już dostępne! Dlaczego masz z tego korzystać?

Na polskim rynku dostępnych jest wiele usług, które mają w nazwie „Pay”, lecz mają one różny model działania. Teraz dołącza do nich InPost Pay, które ma zmienić sposób, w jaki robicie zakupy w internecie. Jak ją aktywować i z niej skorzystać?

InPost Pay już dostępne

Rafał Brzoska w styczniu 2023 roku poinformował, że na koniec pierwszego kwartału usługa InPost Pay zostanie udostępnia wybranej grupie sklepów w celu przetestowania. Pół roku później, w czerwcu, dowiedzieliśmy się, że nie brakuje chętnych do implementacji tego rozwiązania. Po kolejnych kilku miesiącach w końcu jest dostępne, jednak wciąż w wersji beta i na dodatek tylko jednym sklepie.

W aplikacji InPost Mobile, którą można pobrać ze sklepów Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store, pojawiła się nowa zakładka o nazwie Zakupy. Po dotknięciu jej wyświetla się plansza z informacją o InPost Pay, które ma być Twoim sposobem na zakupy!, ponieważ znacząco ułatwi i uprości robienie zakupów w sklepach internetowych.

Jak aktywować InPost Pay?

Aby aktywować nową usługę, która wciąż znajduje się w fazie testowej, należy posiadać najnowszą wersję aplikacji oraz zgodzić się na pobranie danych z konta na Facebooku lub Google. Program wymaga bowiem podania imienia i nazwiska, a także adresu zamieszkania. Z jakiegoś powodu nie można wpisać tych danych ręcznie – nie ma możliwości pominięcia opcji wyboru Facebooka albo Google.

InPost deklaruje, że dzięki podaniu danych nie będziecie musieli rejestrować się w sklepach, a wskazany adres pomoże firmie dopasować najbliższy Paczkomat i posłuży do rozliczenia ze sklepem. Zapytałem rzecznika przedsiębiorstwa, dlaczego nie ma możliwości wpisania danych samodzielnie, ponieważ nie każdy może sobie życzyć, aby aplikacja łączyła się z serwerami Google bądź Facebooka i przekazywała im informację, że dany użytkownik chce korzystać z tej nowej usługi. Gdy otrzymam odpowiedź, zaktualizuję niniejszy artykuł.

Co to jest InPost Pay i jak działa?

Jeszcze przed uruchomieniem tej usługi firma zapewniała, że zmieni ona sposób, w jaki klienci robią zakupy przez internet. Dzięki jej uruchomieniu w końcu dowiedzieliśmy się, dlaczego odważono się złożyć taką deklarację. Otóż dzięki niej nie będziecie musieli rejestrować się w każdym sklepie internetowym i podawać swoich danych, w tym dotyczących adresu dostawy.

Zamiast tego wystarczy, że w podsumowaniu zamówienia wybierzecie InPost Pay, a wówczas pojawi się ono w aplikacji InPost Mobile wraz z podpowiedzianą formą dostawy. Później wystarczy zapłacić za zakupy preferowaną metodą płatności i oczekiwać na dostawę. W międzyczasie w aplikacji będzie można śledzić, na jakim etapie znajduje się zamówienie.

Nowa usługa z pewnością może odnieść sukces, ponieważ uprości proces zakupowy, jednak musi zostać ona zintegrowana przez sklepy internetowe, a obecnie na liście znajduje się tylko jeden – Out Of The Box, czyli sklep własny InPostu, w którym można kupić na przykład brandowane ubrania, klocki, urządzenia elektroniczne i akcesoria.