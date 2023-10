Nie musisz czekać do stycznia – Samsung już teraz daje 800+

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500+ zmieni się na 800+. Tak się jednak składa, że już teraz można otrzymać od Samsunga 800 złotych na swoje konto bankowe. Co trzeba zrobić, aby dostać taką kwotę?

800 złotych od Samsunga

Samsung regularnie przygotowuje promocje, dzięki którym można otrzymać od niego pieniądze. Tym razem obejmuje ona smartwatch Galaxy Watch 5 Pro. Aby dostać 800 złotych zwrotu, należy kupić ten model w okresie od 9 do 29 października 2023 roku u wskazanego w regulaminie (którego pełną treść znajdziecie poniżej) partnera handlowego. To szalenie ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku nie dostaniecie ani złotówki.

źródło: Samsung

Na liście biorących udział w promocji partnerów handlowych znajdują się m.in. operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz popularne sieci z elektroniką, w tym RTV Euro AGD (z wyjątkiem outletu), Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom, a także Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.), Auchan, TimeTrend i vitay.pl.

Jak otrzymać 800 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Watch 5 Pro?

Jak już wiecie, pierwsze, co musicie zrobić, to kupić smartwatch w konkretnym okresie i u wskazanego partnera handlowego. Na tym jednak nie koniec, ponieważ będziecie musieli zrobić coś jeszcze, co na szczęście nie zajmie Wam wiele czasu. A za tych kilka-kilkanaście minut dostaniecie aż 800 złotych.

8.5 Ocena

Po zakupie smartwatcha należy bowiem jeszcze wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na tej stronie internetowej (wymagane jest zalogowanie się na swoje konto Samsung). Producent wymaga dodania do niego m.in. skanu/zdjęcia dowodu zakupu oraz zdjęcia wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcia opakowania z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym.

Po potwierdzeniu poprawności przyjętego zgłoszenia Samsung przeleje na wskazane przez Was w formularzu rejestracyjnym konto bankowe zwrot w wysokości 800 złotych. Aktualnie Galaxy Watch 5 Pro kosztuje ~2000 złotych, zatem finalnie wyjdzie Wam za niego ~1200 złotych.

„Październikowa Promocja Cashback – kup Galaxy Watch5 PRO, zyskaj zwrot 800 zł” (PDF)