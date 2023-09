Red Bull Mobile łączy siły z T-Mobile. Znamy szczegóły nowej oferty

Red Bull Mobile zbratało się z T-Mobile, co dla klientów oznacza przede wszystkim pojawienie się nowej, interesującej oferty. Znajdziemy w niej sporą paczkę gigabajtów do wykorzystania i wiele więcej.

T-Mobile i Red Bull Mobile oficjalnie razem

Wcześniej, nieoficjalnie mogliśmy już usłyszeć o rozstaniu z Play i nawiązaniu bliższych relacji z T-Mobile. Natomiast teraz możemy to ogłosić oficjalnie, a dodatkowo poznaliśmy szczegóły nowej oferty.

Warto tutaj wspomnieć, że na początku 2023 roku Red Bull Mobile wstrzymało sprzedaż na swojej stronie internetowej, a także za pomocą innych kanałów. Nie dało się zakupić startera czy podpisać umowy. Wyraźnie sugerowało to, że niebawem coś się wydarzy – bardziej sceptycznie nastawieni wskazywali na wycofanie z rynku, a osoby mające więcej optymistycznego podejścia sugerowały, że nadchodzą zmiany i nowe otwarcie. Na szczęście sprawdziły się te drugie przewidywania.

Poznaliśmy szczegóły nowej oferty

Nowa oferta została wyceniona na 40 złotych w każdym cyklu 30-dniowym (uwzględniając rabat 5 złotych za zgody marketingowe). Należy jednak podkreślić, że pierwszy miesiąc korzystania kosztuje dokładnie 1 złotówkę. Co otrzymujemy w tej cenie? Już wyjaśniam.

(fot. Red Bull Mobile)

Mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Do tego, przez pierwsze pół roku, dostajemy dostęp do sieci w technologii 5G bez limitu danych i prędkości. Następnie, po upływie 6 miesięcy z nielimitowanym pakietem danych, od 7. miesiąca użytkownik otrzymuje paczkę 60 GB na 30 dni. Oczywiście paczka odnawia się przy każdym kolejnym opłaceniu subskrypcji.

Wypada dodać, że ofertą w pełni można zarządzać z poziomu aplikacji, a jej subskrypcyjna forma oznacza brak konieczności podpisywania umowy i możliwość rezygnacji w dowolnym momencie. Jak już wspomniałem, płatności, po podpięciu karty, pobierane są automatycznie co 30 dni. To zdecydowanie wygodne rozwiązanie, o czym mogły przekonać się chociażby osoby korzystające z Orange Flex. Dodatkowo dostępne będą specjalne bonusy dla klientów. Co tydzień pojawi się bowiem opcja odebrania nagród ze świata Red Bulla.

T-Mobile i Red Bull Mobile podkreślają, że ofertę można aktywować w dowolnym miejscu na świecie. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Red Bull Mobile, a oferta będzie regularnie odnawiać się automatycznie. W celu jak najwygodniejszego rozpoczęcia korzystania z nowej oferty, możemy numer aktywować w aplikacji, następnie wybierając wirtualną kartę eSIM – to wszystko bez wychodzenia z domu.

Jeśli powyższa metoda aktywacji nie jest dla Was, to operator zapewnia możliwość zamówienia nowego numeru bądź przeniesienia numeru od innego operatora w sklepie internetowym na stronie redbullmobile.pl lub w aplikacji, w której do wyboru mamy zarówno opcję z eSIM, jak i tradycyjną kartą SIM. Ponadto startery nowej oferty od października będą dostępne na stacjach benzynowych, w kioskach i w automatach. To jednak jeszcze nie wszystko. Starter Red Bull będzie również można zakupić razem z puszką napoju Red Bull w sekcji z napojami energetycznymi.

Osoby, które są zainteresowane nową ofertą, powinny odwiedzić stronę internetową Red Bull Mobile. Prawdopodobnie znajdą tam odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania.