RCS w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Co trzeba wiedzieć?

Pierwszy SMS został wysłany już ponad 30 lat temu i choć wiele osób wieszczy rychły koniec SMS-ów, to nic nie wskazuje na to, aby miały one odejść do lamusa, przynajmniej w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. Mimo to nie są one już wykorzystywane tak samo często jak kiedyś. Przyczynia się do tego również RCS. Co to jest, jak to aktywować i czy mogą to zrobić klienci Orange, Play, Plusa i T-Mobile w Polsce? Sprawdzamy!

Co to jest RCS?

RCS, Rich Communication Services, to protokół, który określany jest mianem SMS-a 2.0, choć to duże uproszczenie, bowiem jego funkcjonalność dalece wykracza poza przesyłanie wiadomości tekstowych. Jeśli jednak chodzi o wspomniane przed chwilą wiadomości tekstowe, RCS nie ma takiego ograniczenia jak SMS, który jest ograniczony do 160 znaków. Co prawda istnieje możliwość łączenia kilku SMS-ów w jedną wiadomość – zwykle jest to 6 SMS-ów, ale po przekroczeniu limitu znaków przekształca się ona w MMS. Trzeba też pamiętać, że stosowanie emotikonek znacznie wpływa na dostępny limit, tj. zmniejsza go, bo emotikony zabierają więcej znaków niż pojedyncze litery czy słowa.

Oprócz wiadomości tekstowych, z wykorzystaniem RCS można przesyłać również zdjęcia, filmy, obrazki i inne pliki graficzne, w tym ruchome, czyli gify, a także pliki dźwiękowe (limit dla multimediów to 100 MB). To samo da się zrobić z wykorzystaniem MMS-a, lecz RCS ma nad nim ogromną przewagę – nie kompresuje plików, tj. nie zmniejsza ich rozdzielczości, dzięki czemu są one wyraźne, a nie „rozpikselowane”. Owszem, to samo robią komunikatory internetowe, ale nie aż tak jak MMS. Ponadto ostatnio WhatsApp wprowadził możliwość przesyłania zdjęć i filmów w jakości HD, więc MMS jest pod tym względem archaiczny.

Komunikatory internetowe zostały wspomniane nie bez powodu, ponieważ RCS funkcjonalnością bardzo je przypomina, bo oprócz możliwości wysyłania wiadomości tekstowych o nieograniczonej długości i plików graficznych w wysokiej rozdzielczości, pokazuje też, że odbiorca przeczytał wiadomość (w przypadku SMS-ów otrzymuje się tylko komunikat o dostarczeniu). Ponadto poinformuje, że druga osoba właśnie odpisuje na wiadomość, podobnie jak Messenger czy WhatsApp.

Warto też wiedzieć, że RCS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki temu, że przesyłane wiadomości są w pełni szyfrowane, tj. może je odczytać tylko nadawca i odbiorca. Albo odbiorcy, ponieważ niedawno szyfrowanie E2E zostało wdrożone również w przypadku czatów grupowych.

Ostatnią, ważną informacją w przypadku RCS jest to, że podobnie jak komunikatory internetowe wykorzystuje do przesyłania wiadomości internet (dane komórkowe lub WiFi). Jeśli jednak zdarzy się, że użytkownik nie będzie miał dostępu do internetu, wiadomość może zostać wysłana jako SMS lub MMS. Ponadto trzeba pamiętać, że zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą mieć włączony czat RCS, aby korzystać z dobrodziejstw, jakie on zapewnia. W przeciwnym wypadku, gdy nadawca – osoba z aktywowanym RCS wyśle wiadomość do odbiorcy, który nie korzysta z RCS, otrzyma on zwykły SMS lub MMS.

Jak włączyć czat RCS?

Z czatów RCS można korzystać wyłącznie na urządzeniach z Androidem za pośrednictwem aplikacji Wiadomości autorstwa Google (tj. tę do obsługi SMS-ów i MMS-ów, nie tę do czytania wiadomości z kraju i ze świata – w Polsce nazywają się one identycznie), która jest fabrycznie instalowana na większości smartfonów z Androidem. Jeśli odbiorca Waszej wiadomości korzysta z iPhone’a – otrzyma SMS lub MMS, nawet gdy macie aktywowany RCS. Google namawia Apple do implementacji tego protokołu, lecz Apple się do tego nie kwapi i prawdopodobnie nigdy się to nie zmieni.

Niedawno Google poinformowało, że od teraz będzie automatycznie aktywować RCS nowym użytkownikom, a także zachęci osoby, które jeszcze z tego nie korzystają, do włączenia czatów RCS. Aby to zrobić, należy uruchomić aplikację Wiadomości, dotknąć ikonę swojego konta Google w prawym górnym rogu i wybrać Ustawienia aplikacji Wiadomości, a następnie Ogólne i w końcu Czaty RCS. Tutaj może się jednak okazać, że zobaczycie komunikat, iż Czaty RCS są niedostępne na tym urządzeniu. Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji – niedługo do tego wrócimy.

Czaty RCS dostarcza firma Jibe Mobile Limited z siedzibą w Irlandii. Więcej informacji na temat warunków korzystania z tej usługi można znaleźć tutaj. Korzystanie z nich jest bezpłatne, tj. nie wiąże się z dodatkowymi opłatami – użytkownik może zapłacić wyłącznie za transmisję danych w przypadku korzystania z danych komórkowych, ale jeśli ma dostępny pakiet internetu w swojej ofercie, to nie zapłaci nic dodatkowo. Aktywacja też jest bezpłatna. RCS jest powiązany z numerem telefonu użytkownika. Jeśli korzystacie z dwóch kart SIM różnych operatorów na jednym urządzeniu, może się zdarzyć, że tylko na jednym będziecie mogli aktywować RCS. Nie każdy może to bowiem zrobić.

Google informuje jednak, że może czasami weryfikować numer telefonu użytkownika przez SMS-a, aby oferować czaty RCS, a za SMS-y mogą być naliczane opłaty. Nie ma niestety mowy o tym, czy to krajowy SMS, czy międzynarodowy. A wypada tu zauważyć, że podczas aktywacji iMessages na iPhone’ie wysyłany jest międzynarodowy SMS – niewykluczone, że tak też może być w przypadku RCS.

6.1 Ocena 9 Ocena 8 Ocena

RCS w Orange

Z czatów RCS mogą korzystać bez dodatkowych opłat wszyscy klienci Orange, posiadający urządzenia z Androidem z zainstalowaną aplikacją Wiadomości Google, także mający numer w sieciach Orange Flex i nju mobile (smartfon nie musi mieć oprogramowania Orange). Od rzecznika operatora dowiedzieliśmy się, że z RCS korzysta ~4 mln klientów Orange, a codziennie odnotowywanych jest kolejnych ponad 3000 nowych aktywacji. Wojciech Jabczyński poinformował też, że według szacunków Orange z RCS korzysta już ~12 mln mieszkańców Polski.

Szacujemy, że już około 12 mln Polaków i Polek korzysta z usługi #RCS. Każdego dnia tylko w @Orange_Polska mamy ponad 3000 nowych aktywacji. "SMS 2.0" staje się standardem 🤔🤔🤔 #mobile #technologie — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 12, 2023

Orange udostępnia RCS również firmom do zastosowań biznesowych, na przykład prezentacji produktu, obsługi klienta itp. Oferta jest dostępna pod tym adresem. Orange nie posiada natomiast strony dedykowanej RCS dla klientów, korzystających z niego na potrzeby prywatne.

RCS w Play

To jest ten moment, o którym mówiłem, że do niego wrócimy – nie wszyscy klienci Play mogą korzystać z funkcji czatu RCS. Ci, którzy mogą, nie muszą za to dodatkowo płacić – jest to bezpłatna usługa. Do korzystania z RCS nie jest wymagane oprogramowanie operatora, jednak jest potrzebny odpowiedni smartfon – aktualnie RCS można aktywować na wybranych smartfonach Samsunga i Huawei. Ich pełną listę znajdziecie na stronie operatora.

Potwierdzam – na moim prywatnym OPPO Reno 6 Pro 5G nie działa, zarówno na karcie z Vectry, jak i Virgin Mobile (obie sieci bazują na zasięgu Play).

fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl

RCS w Plusie

Od rzecznika Plusa dowiedzieliśmy się, że Plus nie ma jeszcze komercyjnie wdrożonej i nie świadczy własnej usługi RCS, co oczywiście nie oznacza, że klienci używający smartfonów z systemem operacyjnym Android i aplikacji Wiadomości Google (Messages by Google) nie mogą z niej korzystać w ramach usługi RCS oferowanej przez Google.

Oznacza to, że jeśli macie numer w Plusie i smartfon z Androidem z zainstalowaną aplikacją Wiadomości od Google, to powinniście móc korzystać z czatów RCS. Mogę potwierdzić, że na moim prywatnym OPPO Reno 6 Pro 5G z włożoną kartą SIM Plusa faktycznie mogłem aktywować tę usługę (smartfon nie miał oprogramowania żadnego operatora). Plus nie podał jednak, ilu jego klientów korzysta z RCS.

7.5 Ocena 8 Ocena 7.9 Ocena 6.6 Ocena

RCS w T-Mobile

T-Mobile wdrożył funkcje czatu RCS 1 października 2021 roku. Mogą z nich korzystać bez dodatkowych opłat wszyscy klienci operatora, w tym posiadacze numerów w sieci Heyah. Smartfon nie musi mieć zainstalowanego oprogramowania T-Mobile, ale musi mieć system Android i zainstalowaną aplikację Wiadomości od Google.

Jeżeli chcecie używać wiadomości RCS i dostaliście takie powiadomienie, to znaczy, że możecie już korzystać z tej usługi za pośrednictwem rozwiązania dedykowanego T-Mobile. (1/2) pic.twitter.com/nH7jesDMRK — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) April 29, 2022

Podsumowanie

Aktualnie tylko Play posiada stronę poświęconą RCS, której może szukać większość osób. Orange kieruje swoją do firm, które chciałyby wykorzystać ten protokół w działaniach biznesowych, zatem raczej nie znajdziecie na niej interesujących informacji, poza tym na temat tego, czym w ogóle jest RCS i jakie korzyści on daje.

Różnice pomiędzy SMS-ami, MMS-ami i RCS (źródło: Orange)

W związku z tym postanowiliśmy zapytać bezpośrednio operatorów o RCS i przytoczyliśmy wszystko, co udało nam się od nich „wyciągnąć”. Wynika z tego, że wszyscy udostępniają funkcje czatu swoim klientom, jedynie Play w mocno ograniczonym zakresie.

W każdym przypadku nie jest wymagane posiadanie smartfona z oprogramowaniem operatora – może to być również urządzenie ze sklepu, byle z Androidem i zainstalowaną aplikacją Wiadomości od Google. Jest ona fabrycznie instalowana na większości nowych modeli różnych marek, ale jeśli jej nie macie – pobierzecie ją bezpłatnie ze sklepu Google Play.

Ankieta