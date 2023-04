Play znów ramię w ramię z T-Mobile. Orange i Plus niestety też

Choć operatorzy na co dzień konkurują i rywalizują ze sobą, to zdarza się, że idą ramię w ramię, aczkolwiek niekoniecznie muszą być z tego zadowoleni, bo w końcu każdy chciałby być tym „naj”. Tym razem okazał się nim Play, ale T-Mobile mu wtóruje. W przypadku Orange i Plusa sytuacja wygląda analogicznie i podobnie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dziś raport na temat przenoszenia numerów w pierwszym kwartale 2023 roku. Od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku przeniesiono w sieciach ruchomych w sumie 360137 numerów, czyli o blisko 20 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie w 2022 roku – wówczas były to 343342 numery. W tym roku najwięcej numerów przeniesiono w styczniu (124953), a najmniej w lutym (112453). W marcu zaś 122731.

źródło: UKE

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w przypadku operatorów sieci mobilnych najlepszy bilans osiągnął Play, który zyskał w sumie 18406 numerów. T-Mobile również udało się zakończyć pierwszy kwartał 2023 roku z pozytywnym wynikiem – 13934. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia też w czwartym kwartale 2022 roku, aczkolwiek wówczas to T-Mobile było na największym plusie.

Po drugiej stronie wspólnie ulokowały się Orange i Plus, bowiem obaj operatorzy musieli oddać więcej numerów niż przyjęli w pierwszym kwartale 2023 roku, przez co jeden i drugi musi pogodzić się z negatywnym bilansem. W przypadku Orange jest on zauważalnie niższy – 16951, bowiem Plus stracił netto aż 38546 numerów.

źródło: UKE

Skoro jesteśmy już przy operatorach sieci ruchomych, to warto też zerknąć, jak sytuacja wygląda w przypadku wybranych MVNO. Żaden z nich nie zdołał osiągnąć tak dobrego wyniku jak Play czy chociażby T-Mobile, ale na przykład Netia zyskała netto 3011 numerów, Vectra 3881, a Premium Mobile aż 7376! Z drugiej strony potężny odpływ odnotowało UPC (-4751).

Ile numerów przeniesiono w Q1 2023 w sieciach stacjonarnych

Choć w przeciętnym gospodarstwie domowym już raczej nie spotyka się telefonów stacjonarnych, to wciąż są one w użytku i ich numery również zmieniają operatorów. Według UKE w pierwszym kwartale 2023 roku przeniesiono w sumie 147428 numerów w sieciach stacjonarnych (w styczniu 18049, w lutym 64400, w marcu 64979). To blisko o trzy razy więcej niż w czwartym kwartale 2022 roku, gdy klienci przenieśli 52865 numerów.

źródło: UKE

Najlepszy bilans osiągnęło Orange – aż 71701 numerów na plusie. Wyraźnie mniej imponujące, ale wciąż korzystne wyniki odnotowano również w przypadku m.in. Verizon Polska Sp. z o.o. (+8812), Polkomtela (+4387) i StarNet Telecom Sp. z o.o. (+4137). Najgorsze zaś u Netii (-50568) i T-Mobile (-34400).