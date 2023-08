Premium Mobile daje dwa razy więcej GB w ramach nowej promocji

Użytkownicy korzystają z internetu coraz intensywniej, więc potrzebują większych paczek gigabajtów do dyspozycji. Premium Mobile wychodzi z nową promocją naprzeciw ich oczekiwaniom. Ile za ile można otrzymać i kto może skorzystać z tej oferty?

Dwa razy więcej gigabajtów w abonamencie w Premium Mobile

Premium Mobile jest zaskakująco aktywne w ostatnim czasie. W ciągu kilku minionych tygodni operator zaprezentował nową ofertę internetu mobilnego oraz poinformował, że od teraz klienci mogą otrzymać jeszcze większy rabat na abonament, bo sięgający nawet 240 złotych w skali roku. Dziś natomiast ogłosił rozpoczęcie nowej promocji, w ramach której można zyskać dwa razy więcej gigabajtów.

Oferta – jak można się było spodziewać – ma jednak kilka „haczyków”. Po pierwsze jest ona skierowana do nowych klientów, którzy przeniosą swój numer do Premium Mobile albo kupią nowy. Obecni klienci operatora nie mogą z niej skorzystać. Po drugie obejmuje ona wybrane abonamenty głosowe – nie uwzględnia ona dwóch taryf, FreedomPL za 16,70 złotych miesięcznie i Freedom1 za 19,90 złotych co miesiąc.

Po trzecie, choć Premium Mobile kusi podwojoną liczbą gigabajtów do wykorzystania, to dwa razy większa paczka internetu będzie dostępna tylko przez pierwsze trzy miesiące. Tutaj ważna może okazać się dla Was informacja, że umowa na abonament jest podpisywana na czas nieokreślony, a opłata aktywacyjna wynosi okrągłe 0 (słownie: zero) złotych, zatem po trzech miesiącach możecie poszukać lepszej oferty bez żadnych konsekwencji.

Które abonamenty obejmuje promocja Premium Mobile?

Najnowsza promocja operatora obejmuje cztery oferty: Freedom2 za 24,70 złotych miesięcznie, Freedom3 za 29,70 złotych miesięcznie, Freedom4 za 39,70 złotych miesięcznie i Freedom5 za 54,70 złotych miesięcznie z odpowiednio 30 GB, 45 GB, 60 GB i 110 GB internetu co miesiąc, jednak – jak zostało wspomniane – przez pierwsze trzy miesiące klienci otrzymają dwa razy większe paczki, czyli 60 GB we Freedom2, 90 GB we Freedom3, 120 GB we Freedom4 i 220 GB we Freedom5.

Warto też pamiętać, że tylko w taryfach Freedom3, Freedom4 i Freedom5 jest dostęp do technologii 5G, natomiast we wszystkich za usługi w roamingu międzynarodowym trzeba dodatkowo zapłacić zgodnie z cennikiem, dostępnym na tej stronie (jedynie MMS-y są darmowe; roaming jest domyślnie włączony). Premium Mobile świadczy swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury sieci Plus, która niedawno ogłosiła udostępnienie technologii 5G Ultra.