T-Mobile i Vectra łączą siły. To mocny sojusz, konkurencja zaskoczona

Rynek dostawców internetowych jest w ciągłym ruchu, a operatorzy szukają nowych sposobów dotarcia do klienta. Dziś to T-Mobile poszerza swoje wpływy.

T-Mobile i Vectra idą na układ

Ponieważ piramida podstawowych potrzeb człowieka podlega ostatnio ogromnym zmianom, umieszczając dostęp do internetu jako jedną z najbardziej podstawowych dla mieszkańca Polski, nie dziwnym jest, że dostawcy sieciowi szukają nowych sposobów, by dotrzeć do nowych abonentów.

Taką drogę obiera właśnie T-Mobile, podpisując strategiczną umowę z Vetrą w Polsce. Dzięki temu zagrzewa sobie miejsce jako podmiot, mający do dyspozycji infrastrukturę takich firm jak Orange Światłowód Inwestycje, Nexera i Fiberhost – a teraz także Vectra.

Jak podaje Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska, ten ruch zapewni Magentowym dostęp do dodatkowych 4 milionów gospodarstw domowych, które mogą skorzystać z oferty konwergentnej operatora. Mają one szanse dołączyć do dotychczasowego zasięgu światłowodu T-Mo w liczbie 6 mln gospodarstw.

Coraz więcej klientów usług łączonych

Jak podaje T-Mobile, w Polsce rośnie liczba klientów korzystających z usług łączonych. Umowy na BSA (szerokopasmową transmisję danych realizowanych od punktów dostępu do lokalu abonenta) w 2022 miała już 1,13 miliona Polaków, co było wzrostem o 36,7% względem roku 2021.

Śmiały ruch, który dziś ogłoszono, na pewno będzie miał wpływ na kształtowanie się nowych ofert operatorskich, a także przełoży się na dodatkowe wpływy do portfela T-Mobile.