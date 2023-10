Samsung szykuje coś naprawdę „grubego”

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja dla deweloperów, Samsung Developer Conference, podczas której Koreańczycy przedstawili przyszłość swojego oprogramowania, w tym One UI 6. Okazuje się jednak, że nie powiedzieli wszystkiego, bowiem szykują prawdziwy bangier.

Samsung może rozpocząć całkowicie nowy rozdział w swojej historii

Prezentacja One UI 6 nie była szczególnie ekscytująca. Nowa wersja samsungowej nakładki przynosi raczej kosmetyczne zmiany i niewiele znaczących nowości – spokojnie można by ją nazwać One UI 5.2. Największym rozczarowaniem – przynajmniej z mojej perspektywy – było jednak niepodanie informacji, kiedy ruszy proces aktualizacji i listy modeli, które je otrzymają.

Wszyscy bowiem pamiętamy, że seria Galaxy S22 otrzymała One UI 5 niedługo po jego prezentacji w październiku 2022 roku, a kolejne modele z oferty Koreańczyków niewiele później. Proces udostępniania aktualizacji przebiegł nadzwyczaj sprawnie i został zakończony niespodziewanie szybko, bo do końca 2022 roku.

Miesiąc po prezentacji One UI 5 Samsung pokusił się o deklarację, że postara się udostępnić Androida 14 jeszcze szybciej niż Androida 13. Koreańczycy wciąż mogą to zrobić, nawet jeśli obecnie nic na to nie wskazuje, ale patrząc na ilość zmian i nowości, raczej relatywnie niewiele osób czeka na to z niecierpliwością. Zdecydowanie bardziej obiecująco zapowiada się bowiem kolejna, (nie)mała aktualizacja One UI.

Renomowany informator, Ice Universe, przekazał dziś informację, że One UI 6.1 wraz z Galaxy S24 przyniosą mnóstwo nowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję i „AI potężniejszą niż Bixby” – ma to być największa aktualizacja SI w historii Samsunga. Niestety nie znamy więcej szczegółów, ale brzmi to bardzo obiecująco, choć oczywiście trzeba być przygotowanym, że nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w języku polskim.

Naturalnie aktualizację do One UI 6.1 otrzymają prawdopodobnie wszystkie modele, które dostaną One UI 6, lecz niewykluczone, że przynajmniej niektóre funkcje opierające swoje działanie na sztucznej inteligencji będą zarezerwowane dla wybranych modeli, w końcu mogą one wymagać wsparcia ze strony sprzętowej, którą nie dysponują tańsze Galaxy.

Samsung chce, żeby składane smartfony kupowali też… gracze

Galaxy Z Flipy sprzedają się znacznie lepiej niż Galaxy Z Foldy, bo te ostatnie kupują przede wszystkim osoby, które wykorzystają je do pracy, gdyż mogą one w wielu sytuacjach zastąpić nawet laptop. Koreańczycy najwyraźniej chcą to jednak zmienić – według najnowszych informacji podobno nawiązali współpracę z Epic Games i Krafton w celu dostarczenia ekskluzywnych gier na Galaxy Z Foldy. Pierwsze z nich mogą zostać udostępnione już na początku 2024 roku w ramach nowej platformy Samsung Gaming Hub.

Taki krok jak najbardziej może sprawić, że po Galaxy Z Foldy sięgną również gracze, którzy do tej pory raczej omijali składane smartfony szerokim łukiem, gdyż dla nich tworzono zupełnie inne urządzenia jak ASUS ROG Phone 7 czy REDMAGIC 8S Pro.