UOKiK zdecydował. Orange odda pieniądze klientom

Orange już w zeszłym roku znalazł się pod lupą UOKiK ze względu na sposób, w jaki operator rozlicza swoich klientów z połączeń z infolinią. Urząd zdecydował, że firma będzie musiała to zrekompensować swoim klientom. Sprawdź, czy dotyczy to również Ciebie.

UOKiK zakwestionował praktyki Orange

We wrześniu zeszłego roku UOKiK wziął pod lupę Pomarańczowego operatora w związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi sposobu, w jaki są rozliczane połączenia z Biurem Obsługi Klienta tej sieci. Nawet w przypadku, gdy klienci korzystali z nielimitowanych połączeń do numerów komórkowych i stacjonarnych w ramach swojego abonamentu, byli oni obciążani opłatą za połączenie z infolinią.

W marcu tego roku informowaliśmy Was o tym, że firma zdecydowała się zrezygnować z pobierania opłat za połączenia z infolinią *100 i 510 100 100. Z pobieranych do tej pory 29 groszy za minutę zwolnieni zostali zarówno klienci ofert abonamentowych, jak i Orange na kartę oraz nju mobile. Mimo tego ruchu UOKiK stwierdził, że stosując takie zagrania wcześniej, operator złamał prawo.

To jednak nie jedyna praktyka, która została zakwestionowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Drugą z nich jest fakt pobierania przez Orange 49 złotych za diagnozę, czy „doszło do zgłaszanego w reklamacji przez konsumenta uszkodzenia i która ze stron przyczyniła się do jego powstania”.

Dzięki zobowiązaniu do zmiany praktyk, Orange zwróci konsumentom zakwestionowane opłaty. Możliwość łatwego odzyskania pieniędzy jest ważna w sytuacji, gdy ze względu na stosunkowo niską wartość roszczeń poszkodowane osoby mogą nie zdecydować się na dochodzenie swoich praw w bardziej skomplikowany sposób, np. przed sądem. Zachęcam wszystkich, których niesłusznie obciążono opłatami, o ubieganie się o zwrot środków od Orange. Tomasz Chróstny – Prezes UOKiK

źródło: UOKiK

Kto może ubiegać się o rekompensatę?

Konsumenci, żeby otrzymać rekompensatę muszą spełnić kilka warunków. Muszą być to klienci którzy: dzwonili na infolinię operatora od 12 marca 2022 roku do 12 marca 2023 roku posiadając pakiet z nielimitowanymi rozmowami, zawarli nową umowę lub zmienili jej warunki po 25 grudnia 2014 roku, nie złożyli reklamacji w zakresie kosztów połączenia z infolinią lub otrzymali na takie pismo negatywną odpowiedź.

Za nieprawne pobieranie opłat za połączenie klientom przysługuje rekompensata. To sami zainteresowani będą mogli zdecydować, czy chcą otrzymać zwrot kosztów, czy dodatkowy pakiet danych 30 GB dla klientów Orange i 9 GB dla klientów nju. Aby otrzymać zwrot w formie paczki internetu, konieczne będzie wypełnienie formularza. Osoby, które tego nie zrobią, otrzymają zwrot kosztów w formie mniejszej opłaty za kolejny rachunek lub dostaną doładowanie konta.

Operator został również zobowiązany przez Urząd do zaprzestania pobierania opłaty za diagnozę uszkodzenia w wysokości 49 złotych. Zwrot kosztów mogą otrzymać osoby, które poniosły taką opłatę od 7 czerwca 2022 roku oraz nie mieli pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej opłat za diagnostykę. Jeśli klient poniósł ten koszt więcej niż jeden raz, to w ramach rekompensaty otrzyma wielokrotność tej kwoty. Zarówno obecni, jak i byli klienci operatora będą musieli skontaktować się z Orange przez infolinię lub chat. Kwotę zwrotu otrzymają na podane przez siebie konto bankowe.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że sprawdził także praktyki trzech pozostałych największych operatorów telefonii komórkowej w naszym kraju. W przypadku Plusa i sieci T-Mobile Urząd nie stwierdził żadnych uchybień. Z kolei przeciwko Play prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego operator zmienił swoje praktyki. Teraz za połączenie z infolinią opłaty wynoszą tyle, ile za krajowe połączenie z numerem komórkowym, zgodnie z ofertą posiadaną przez konsumenta.