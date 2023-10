Klienci Plusa mogą wygrać 10000 złotych i iPhone’a

Plus przygotował dla swoich klientów konkurs z bardzo cenną pulą nagród. Jego zasady są banalnie proste, a w dodatku można w zaskakująco łatwy sposób zwiększyć swoje szanse na wygraną. Co trzeba po kolei zrobić?

Konkurs z cennymi nagrodami dla klientów Plusa

Ogłoszony dziś przez operatora konkurs skierowany jest do użytkowników oferty Plus na kartę, a właściwie to nie tylko, ponieważ mogą wziąć w nim udział również ci, którzy sami nie korzystają z prepaida, ale są odpowiedzialni za doładowywanie konta innym osobom – na przykład swoim rodzicom czy dzieciom. Nagrody przewidziane dla blisko 40 (!) zwycięzców są bardzo atrakcyjne i z pewnością zachęcają do wzięcia udziału w tym konkursie.

źródło: Polkomtel

Nagrodą główną w tym konkursie Plusa jest karta podarunkowa o wartości aż 10000 złotych do wykorzystania na stronie www.travelplanet.pl, czyli platformie internetowej z ofertami wycieczek – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jako że są na niej dostępne już także oferty na lato 2024, będzie można z dużym wyprzedzeniem zaplanować przyszłoroczny, wakacyjny urlop.

Osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają natomiast voucher elektroniczny na zakup smartfona iPhone 14 128 GB. Z kolei dla laureatów czwartego, piątego i szóstego miejsca przygotowano voucher elektroniczny na zakup iPhone’a 13. Nagrodzeni zostaną również ci, którzy zajmą miejsca od siódmego do trzydziestego dziewiątego – oni dostaną zaś elektroniczną kartę podarunkową o wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie internetowym sieci Media Expert.

Jak wziąć udział w konkursie Plusa?

Warunkiem koniecznym jest aktywowanie doładowania cyklicznego o wartości minimum 30 złotych na stronie internetowej doladuj.plus.pl. Jest to banalnie proste – wystarczy zarejestrować się lub zalogować na swoje konto, a następnie wybrać cykliczny tryb doładowania oraz jego każdorazową kwotę i częstotliwość doładowania konta. Później wystarczy wpisać numer telefonu, zaakceptować regulamin usługi i podać dane karty płatniczej, z której będą pobierane pieniądze na doładowania cykliczne.

Co ważne: cykliczne doładowanie można w każdej chwili odwołać, a także istnieje możliwość modyfikacji kwoty oraz częstotliwości doładowania. Usługa jest całkowicie bezpłatna – operator nie pobiera za nią żadnej opłaty, więc z klienta zostaje zdjęta konieczność pamiętania o doładowaniu totalnie za darmo.

Po włączeniu cyklicznego doładowania konta należy wejść na stronę pluskonkurs.pl i odpowiedzieć na pytanie konkursowe Co zrobisz z czasem uwolnionym dzięki doładowaniom cyklicznym w Plus na kartę (odpowiedź nie może być dłuższa niż 200 znaków). Konkurs trwa do 30 października 2023 roku – po jego zakończeniu komisja konkursowa wybierze jej zdaniem 39 najlepszych odpowiedzi. Co ciekawe i rzadko spotykane – jedna osoba może wysłać więcej niż tylko jedno zgłoszenie (każde doładowanie to jedna szansa), ale jednocześnie można wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

Regulamin konkursu „Doładuj cyklicznie w Plus na kartę i walcz o nagrody” (PDF)