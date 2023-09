Z nowej funkcji aplikacji Play skorzysta wielu klientów

Każdy operator co jakiś czas dorzuca do swoich aplikacji mniej lub bardziej przydatne funkcje. Nie inaczej jest w przypadku Play. Firma poinformowała o pojawieniu się rozwiązania, z którego może skorzystać wielu klientów. Nie jest to jednak całkowita nowość. O co dokładnie chodzi?

Play ciągle udoskonala swoją aplikację

Fioletowy operator nie tylko dynamicznie rozbudowuje swoją sieć, stawiając na terenie naszego kraju kolejne nadajniki. Firma nie zapomina także o klientach, którym oferuje swoje usługi stacjonarne, m.in. internetu światłowodowego. Właśnie dlatego do aplikacji Play24 niedawno trafiło kilka nowych funkcji, które mogą się przydać.

Pierwszą z nich jest możliwość sprawdzenia, czy router działa poprawnie, a także wykonanie testu prędkości łącza bezpośrednio w apce. Poza tym dodana została możliwość zdalnej zmiany nazwy i hasła do sieci Wi-Fi oraz zrestartowania routera. A skoro już o tym urządzeniu mowa, to niedawno informowaliśmy Was o tym, że Play ma w planach wymienić wszystkie routery klientom przejętego przez siebie UPC – póki co, nie za darmo.

Teraz operator sieci Play poinformował na swoim blogu o wprowadzeniu do aplikacji nowej funkcji, która z pewnością ułatwi klientom proces udostępniania hasła do swojego Wi-Fi. Nie będzie już potrzeby dyktowania hasła bezpośrednio z naklejki znajdującej się na routerze czy zapisanego gdzieś w notatniku. Dane uwierzytelniające do swojej domowej sieci bezprzewodowej będzie można udostępnić w formie kodu QR.

Ta „nowość” znana jest nie od dziś. Jak to działa?

Zacznijmy od tego, w jaki sposób można skorzystać z nowej funkcji, która pojawiła się w aplikacji Play24. Nie jest to oczywiście skomplikowany proces, ponieważ cała apka przygotowana przez operatora działa dość intuicyjnie. Należy pamiętać, że przekazanie hasła do Wi-Fi w formie kodu QR zadziała tylko wtedy, gdy zostało ono ustawione lub zmienione z poziomu aplikacji fioletowego operatora.

8 Ocena

Żeby podzielić się hasłem, wystarczy w zakładce „Ustawienia sieci” wybrać opcję „Udostępnij hasło sieci Wi-Fi”. Na ekranie smartfona powinien wówczas pojawić się wygenerowany kod QR. Osoba, która chce połączyć się z siecią, musi zeskanować kod swoim urządzeniem. Dane uwierzytelniające zostaną automatycznie przekazane i możliwe będzie korzystanie z Wi-Fi bez konieczności ręcznego wpisywania hasła.

źródło: Play

Warto zauważyć, że wprowadzona przez Play „nowość” wcale taką nowością nie jest. Jeśli jesteście posiadaczami smartfona z systemem operacyjnym Android, to z pewnością wiecie już, o czym mowa. W większości modeli, i to już od wprowadzenia Androida 10, jest wbudowana możliwość udostępnienia hasła do internetu w dokładnie taki sam sposób, jaki zaproponował operator w swojej aplikacji. W smartfonach z nakładką MIUI czy OPPO wystarczy przejść do ustawień Wi-Fi i dotknąć nazwy sieci, z którą jesteśmy połączeni, by na ekranie pojawił się kod QR.