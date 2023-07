Play jest operatorem drugiej kategorii? Wręcz przeciwnie – jest najlepszy pod tym względem

Play jest najmłodszym operatorem infrastrukturalnym w Polsce i cały czas pojawiają się głosy, że konkurencja (najczęściej Orange i T-Mobile) zapewnia lepszy zasięg. Opierając się na tej obiegowej opinii, można by było pomyśleć, że jego usługi nie powinny cieszyć się zainteresowaniem klientów. Tymczasem jest zupełnie inaczej.

Play zdeklasował Orange, Plusa i T-Mobile

Play regularnie chwali się rozbudową swojej sieci i choć wciąż trochę mu brakuje do konkurencji (na pewno do Orange i T-Mobile, bo Plus nie udostępnia pełnych danych o stanie swojej sieci), to jest na dobrej drodze, aby jej dorównać, a z czasem nawet ją wyprzedzić. Mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie zasięg jest bardzo często kluczowym argumentem za wybraniem oferty danego operatora. Bo jaki sens miałoby kupienie usługi firmy X, gdy w danej lokalizacji nie można z niej (komfortowo) korzystać?

Na Tabletowo.pl i naszym Facebooku relatywnie często widzimy negatywne komentarze na temat zasięgu Play, choć nie jest też tak, że inni nie narzekają na Orange, Plusa i T-Mobile, bo trudno oczekiwać, że każdy operator zadowoli każdego jednego klienta – to po prostu niewykonalne. Najnowsze dane, udostępnione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, wskazują jednak, że u Play wcale nie jest tak źle, jak niektórym może się wydawać, bowiem firma przyciąga bardzo dużo klientów (a logika każe myśleć, że wybierają jej usługi świadomie, czyli zasięg jest coraz lepszy i bardziej dostępny).

Według raportu UKE, w drugim kwartale 2023 roku Play oddał innym operatorom 79723 numery i jednocześnie przyjął od nich aż 110721, dzięki czemu zyskał netto aż 30998 numerów. To świetny wynik i jednocześnie najlepszy wśród MNO. „Na plus” wyjść udało się jeszcze tylko T-Mobile, które w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca oddało 64343 numery i przyjęło 69080, zatem zakończyło drugi kwartał z zyskiem netto na poziomie 4737 numerów.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Po drugiej stronie stawki są Orange i Plus. Ten pierwszy oddał 84003 numery i przyjął 75388, a drugi pożegnał się z 97783 numerami i powitał 44403 numery. Summa summarów Orange straciło 8615 numerów, a Plus aż 53380! To nie świadczy najlepiej o tym ostatnim, bo taka strata musi naprawdę być dotkliwa. Szczególnie że w pierwszym kwartale 2023 roku Plus stracił 38546 numerów (netto), zatem w ciągu pół roku łącznie ponad 91 tysięcy.

Jak sytuacja wygląda w przypadku operatorów wirtualnych?

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił również dane na temat przenoszenia numerów u operatorów wirtualnych, tj. świadczących swoje usługi na infrastrukturze operatorów infrastrukturalnych, wymienionych powyżej. Z MVNO najlepszym wynikiem może pochwalić się… Tide Software Sp. z o.o., które w drugim kwartale nie oddało żadnego numeru i jednocześnie zyskało 7570.

Jeśli natomiast chodzi o bardziej znane marki, to wśród nich wyróżniają się Premium Mobile (+5695 numerów netto), Mobile Vikings (+4785 numerów netto), Vectra (+4549 numerów netto) i Netia (+3878 numerów netto). Łącznie w sieciach mobilnych przeniesiono w drugim kwartale 2023 roku 350041 numerów.