Ten smartfon ma dość oryginalny design i świetną cenę

Do oferty marki OnePlus dołączył nowy smartfon – OnePlus Ace Racing Edition. To kolejny po OnePlus Ace model, który buduje tę nową serię. Pod względem zarówno designu, jak i specyfikacji oraz ceny ma jednak z nim niewiele wspólnego, aczkolwiek trudno uznać to za wadę, ponieważ parametry i cena nowego urządzenia są baaardzo kuszące.

Nowy smartfon OnePlus Ace Racing Edition to pewniak do miana bestsellera

Pod względem designu OnePlus Ace Racing Edition przypomina flagowy smartfon OnePlus 10 Pro, aczkolwiek nieco „wybrakowany” – prywatnie przychodzą mi skojarzenia z… piratem, gdyż jeden z otworów wygląda jak zaklejony (jak oko pirata przysłonięte opaską). We flagowym OnePlus 10 Pro znajduje się w tym miejscu pierścień doświetlający, a w modelu OnePlus Ace Racing dioda została umieszczona w jednym otworze wraz z aparatem do zdjęć makro.

Obok na wyspie są jeszcze dwa aparaty: główny 64 Mpix z sześcioma soczewkami i przysłoną f/1.7 oraz 8 Mpix z pięcioma soczewkami, f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°. Producent nie wspomina nic o optycznej stabilizacji obrazu, natomiast informuje, że można nagrywać wideo w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę. Na przodzie, w okrągłym otworze w lewym górnym ekranu, umieszczono z kolei 16 Mpix (f/2.05) aparat z pięcioma soczewkami bez autofokusu.

Wyświetlacz LCD (LTPS) w tym modelu ma przekątną 6,59 cala i rozdzielczość Full HD+ 2412×1080 pikseli (401 ppi) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Do tego potrafi śledzić dotyk z prędkością do 240 Hz i zapewnia wsparcie dla 100% DCI-P3. Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi w tym urządzeniu 90,8%.

Producent podkreśla również wysoką wydajność, oferowaną przez OnePlus Ace Racing Edition. Zapewniają ją procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX (5 nm TSMC) wraz z technologią HYPERBOOST, która ma zagwarantować stabilną liczbę klatek na sekundę w grach. Ponadto na pokładzie urządzenia znajdują się pamięci RAM LPDDR5 i UFS 3.1 oraz flagowej klasy X-osiowy silnik wibracyjny. Właśnie dzięki niemu pisanie na klawiaturze ekranowej ma zapewniać podobne odczucia jak korzystanie z mechanicznej. Technologia ta została opracowana przy współpracy z marką Razer i dysponuje nią też OPPO K10 Pro.

Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z interfejsem ColorOS 12.1, a energię do działania dostarcza mu akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 67 W (przez port USB-C). Urządzenie oferuje również m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, żyroskop, dwa sloty na karty SIM w formacie nano, obsługę WiFi 6 i sieci 5G, Bluetooth 5.3, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma wymiary 164,3×75,8×8,7 mm i waży 205 gramów.

OnePlus Ace Racing Edition będzie dostępny w Chinach w trzech konfiguracjach:

8 GB/128 GB za 1999 juanów (równowartość ~1310 złotych),

8 GB/256 GB za 2199 juanów (~1440 złotych),

12 GB/256 GB za 2499 juanów (~1640 złotych).

Ponadto początkowo ceny wszystkich wersji zostaną obniżone o 100 lub nawet 200 juanów. Nie ulega więc wątpliwości, że smartfon będzie cieszył się dużą popularnością w Chinach. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat jego dostępności poza ojczyzną marki OnePlus.