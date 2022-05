Świetny tablet w nieco lepszej cenie. Odnowiony iPad Air 4. generacji już w sprzedaży

Odnowione urządzenia to produkty, które nie odstają jakością od całkowicie nowych sztuk prosto ze sklepu, a przy okazji są sprzedawane w nieco niższych cenach. W ofercie Apple pojawiły się odnowione iPady Air czwartej generacji.

Odnowione produkty Apple

Apple od dłuższego czasu prowadzi sprzedaż odnowionych produktów – w Polsce są to wyłącznie tablety iPad oraz różne akcesoria. Producent zapewnia, że nie odstają one jakościowo od sprzedawanych jako nowe – Apple gwarantuje poddanie każdego z odnowionych tabletów kompleksowym testom działania, przeglądowi i czyszczeniu.

Ponadto urządzenia otrzymują nową obudowę oraz akumulator, dzięki czemu służą użytkownikom przez długi czas. Gdyby jednak coś było nie tak, producent udziela na te produkty takiej samej, rocznej gwarancji oraz umożliwia bezpłatny zwrot.

Spraw sobie iPada w lepszej cenie

Pośród iPadów, dostępnych w sklepie z odnowionymi produktami Apple, znajdują się zarówno model podstawowy (7. generacji), wariant Pro (1. oraz 2. generacja z ekranem 11 cali i 4. generacja modelu z wyświetlaczem 12,9 cali), jak i szeroka gama iPadów Air. Dotychczas producent sprzedawał odnowione urządzenia 3. generacji, wydane pierwotnie na rynek w 2019 roku, lecz teraz można tam nabyć również nieco nowszy tablet z tej serii.

Zgadza się – do sklepu Apple trafił iPad Air 4. generacji. Model ten został zaprezentowany we wrześniu 2020 roku i oferuje 10,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina oraz procesor A14 Bionic. Urządzenie co prawda nie zapewni takiej wydajności jak najnowszy model wyposażony w czip Apple M1, ale z pewnością sprawdzi się świetnie w nieco mniej profesjonalnych zadaniach. Jest to wciąż bardzo dobry „domowy” tablet.

Na stronie producenta można kupić odnowiony tablet w nieco lepszej cenie niż wcześniej. Oszczędności, w zależności od wybranej przez klienta wersji, wahają się od 420 do nawet 650 złotych. Ceny poszczególnych konfiguracji kształtują się następująco:

Model Wi-Fi:

Model Wi-Fi + Cellular (LTE):

Urządzenie dostępne jest we wszystkich pięciu kolorach oryginalnie wprowadzonych do sprzedaży i są to: gwiezdna szarość, srebrny, zielony, różowy oraz niebieski. Z racji specyfiki systemu odnowionych urządzeń, niektóre wersje kolorystyczne mogą być jednak niedostępne lub liczba dostępnych sztuk może być mocno ograniczona.

Jeśli rozważacie zakup tabletu poprzedniej generacji, warto wziąć pod uwagę tę ofertę – w tym przypadku mamy pewność, że zakupiony produkt będzie pozbawiony wad.