Aż 12 gier zmierza do Xbox Game Pass

Mamy połowę miesiąca, a to oznacza kolejną porcję gier w Xbox Game Pass. Jest obficie, ponieważ do usługi trafi aż 12 świeżych tytułów. Oczywiście – jak to w każdym abonamencie – pewne pozycje również znikną z subskrypcji. Sprawdźmy więc szczegóły oferty.

Dla każdego coś miłego

Nie przedłużając, rzućmy okiem na listę nadchodzących gier w Xbox Game Pass. Tradycyjnie, w nawiasach znajdziecie informację o ich dostępności na poszczególnych platformach, a także datę pojawienia się w subskrypcji. No to ruszamy!

Her Story (PC) – 17 maja,

Jurassic World Evolution (chmura, konsola, PC) – 17 maja,

Little Witch in the Woods (konsola, PC) – 17 maja,

Skate (chmura) – 17 maja,

Umurangi Generation Special Edition (chmura, konsola, PC) – 17 maja,

Farming Simulator 22 (chmura, konsola, PC) – 19 maja,

Vampire Survivors (PC) – 19 maja,

Floppy Knights (chmura, konsola, PC) – 24 maja,

Hardspace: Shipbreaker (PC) – 24 maja,

Sniper Elite 5 (konsola, PC) – 26 maja,

Cricket 22 (PC) – 27 maja,

Pac-Man Museum+ (chmura, konsola, PC) – 29 maja.

Nadchodzące produkcje w Xbox Game Pass (źródło: Xbox Wire)

Xbox Game Pass się uszczupla

Marketing lubi trąbić o najnowszych grach w usłudze. Producenci często jednak wycofują swoje produkcje z Xbox Game Pass i w tym miesiącu nie jest inaczej. Sprawdźcie, w co musicie jeszcze zagrać, zanim te pozycje opuszczą serwis 31 maja 2022 roku:

EA Sports NHL 20 (konsola),

Farming Simulator 19 (chmura, konsola, PC),

Knockout City (konsola, PC) EA Play,

Resident Evil 7 Biohazard (chmura, konsola, PC),

Spellforce 3: Soul Harvest (PC),

Superhot Mind Control Delete (chmura, konsola, PC),

Yes Your Grace (chmura, konsola, PC).

Czy nowe gry w Xbox Game Pass wystarczą, by świat zapomniał o przesunięciu premiery Starfield oraz Redfall? Przynajmniej Microsoft ma taką nadzieję. Przecież nie może być tak, że kolejny rok z rzędu firma zaoferuje wyłącznie wyścigi samochodów, tym razem w postaci symulacyjnej Forza Motorsport.

Jak sądzicie, jakimi ogłoszeniami Microsoft mógłby odwrócić swoją marną passę? Czerwcowa impreza już za rogiem, więc będzie się działo!