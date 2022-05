Dobry deal: kupujesz fajnego Samsunga, dostajesz dobry smartwatch Galaxy za darmo

Każda okazja, żeby dostać coś za darmo, jest mocnym argumentem do skorzystania z promocji. Tym razem klienci, którzy kupią jeden z najnowszych smartfonów marki Samsung, będą mogli otrzymać bez dodatkowych opłat najnowszy smartwatch z serii Galaxy.

Promocja: kupujesz smartfon Samsunga, dostajesz za darmo smartwatch Galaxy Watch 4

Promocją objęto smartfon Galaxy S21 FE. Samsung wyjątkowo często przygotowuje specjalne oferty dla klientów, którzy zdecydują się kupić ten model. Nawet podobna była już dostępna w marcu 2022 roku! Teraz ponownie na konsumentów czeka najnowszy smartwatch Galaxy Watch 4 za darmo.

Jak skorzystać z promocji? Przede wszystkim trzeba kupić smartfon Galaxy S21 FE u jednego z operatorów (Orange, Play, Plus lub T-Mobile) albo partnerów handlowych (na przykład w sklepie RTV Euro AGD; pełna lista w regulaminie promocji – bezpośredni link na końcu artykułu). Oferta uwzględnia urządzenia kupione w okresie od 16 maja do 29 maja 2022 roku i aktywowane do 5 czerwca 2022 roku.

Aktywacja oznacza uruchomienie smartfona z aktywną kartą SIM polskiego operatora na przynajmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Kiedy to klient już zrobi, musi zalogować się do aplikacji Samsung Members na swoim nowym smartfonie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy – najpóźniej do 12 czerwca 2022 roku.

W formularzu trzeba podać m.in. model i numer IMEI zakupionego smartfona oraz imię, nazwisko i adres, na który zostanie wysłany darmowy smartwatch Galaxy Watch 4 Bluetooth 44 mm w kolorze czarnym. Ponadto organizator promocji wymaga załączenia dowodu zakupu i wskazanie miejsca, gdzie zostało kupione urządzenie. Prezent zostanie wysłany w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Galaxy S21 FE w konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej kosztuje obecnie 2999 złotych, czyli o 500 złotych mniej niż w momencie polskiej premiery. Z kolei za smartwatch Galaxy Watch 4 Bluetooth 44 mm trzeba zapłacić w sklepach od 949 złotych do nawet 1299 złotych.

Regulamin promocji „Majowa promocja ECOSYSTEM: Galaxy S21 FE 5G ze smartwatchem Galaxy Watch4 Bluetooth 44 mm w kolorze czarnym” (PDF)