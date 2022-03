Qualcomm zrywa z Samsungiem. TSMC będzie nowym partnerem

Tegoroczny, flagowy procesor Qualcomma – Snapdragon 8 Gen 1 jest produkowany przez Samsunga, czyli drugiego na świecie największego producenta mikroukładów. Mimo że z fabryk Koreańczyków wychodzą świetne pamięci komputerowe, to w obszarze systemów SoC firma nie radzi sobie już tak wyśmienicie. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości nie zapowiada się na to, aby Samsung ponownie podjął się produkcji Snapdragonów.

Samsung nie będzie produkował flagowych procesorów Qualcomma

Wyścigi na nanometry trwają. Wielkość tranzystorów stała się bardzo ważnym elementem każdego procesora – głównie w marketingu. Producenci systemów SoC praktycznie co roku wprowadzają platformy oparte o coraz to niższą litografię – Qualcomm Snapdragon 865 miał 7-nm tranzystory, Snapdragon 888 już 5-nm, natomiast Snapdragon 8 Gen 1 ma 4-nm. Zeszłoroczny Qualcomm Snapdragon 888 wychodził z fabryk TSMC, podczas gdy produkcją najnowszego – Snapdragona 8 Gen 1 zajmuje się Samsung.

W sieci krążą informacje, że 4-nm proces litograficzny Samsunga „równa się” 5-nm TSMC, a ich wydajność energetyczna jest niemalże na tym samym poziomie. Koreańczycy publicznie przyznali się, że potrzebują czasu, aby zwiększyć wydajność zarówno 5-nm, jak i 4-nm procesów technologicznych. Mówi się bowiem, że wydajność produkcyjna Snapdragona 8 Gen 1 to zaledwie 35%.

To jasno pokazuje, że TSMC w tym segmencie jest po prostu górą i procesory, które wychodzą z jego fabryk, są zdecydowanie bardziej dopracowane. Dla przypomnienia wspomnę, że produkcją flagowego MediaTek Dimensity 9000 zajmuje się właśnie TSMC, który według krążących w sieci danych jest wydajniejszy energetycznie niż flagowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 czy Exynos 2200.

Qualcomm ma z pewnością teraz ogromny problem, bowiem mimo „niższego” procesu litograficznego między generacjami procesorów praktycznie nie zauważymy poprawy pod względem wydajności energetycznej. Producent podobno wycofał się ze współpracy z Samsungiem, a przyszłe systemy SoC będą produkowane przez TSMC.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+, który zadebiutuje w drugiej połowie 2022 roku, wyjdzie z fabryk tajwańskiej firmy, podobnie jak przyszłe flagowy układy Snapdragon. Niewykluczone jednak, że Qualcomm wróci do Samsunga, kiedy ten wdroży proces GAA (Gate All Around) w 3-nm litografii, który ma znacząco zwiększyć wydajność. TSMC jeszcze tego nie zrobiło i nie wiadomo, kiedy zrobi. Technologia ta może być zatem asem w rękawie Koreańczyków.